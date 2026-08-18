ТИРРЕНСКОЕ МОРЕ (др.-греч. Τυρρηνικόν πέλαγος; лат. Tyrrhenum mare)

Часть Средиземного моря, омывающая западный берег Италии от Лигурии до Сицилии.

Свое имя оно получило от тирренов – выходцев из Лидии, переселившихся в Италию (в латинской традиции они назывались этрусками). Геродот рассказывает легенду о том, как после многих лет голода царь лидийцев Аттис разделил свой народ пополам, и одна часть осталась на родине вместе с ним, а вторая во главе с его сыном Тирсеном отправилось искать лучшей жизни на чужбине. После долгих скитаний переселенцы высадились «в земле омбриков» (умбров), основали город и стали называть себя по имени предводителя тирсенами (Hdt. I, 94). Тирренское море также называлось Тускским или Нижним (Mare Inferum), в отличие от Верхнего, Адриатического (Mare Superum).

Тирренское море в ревности, как и в наше время, было важным судоходным районом.

В Тирренском море находятся крупные острова Сицилия, Сардиния и Корсика, на юго-востоке – Липарские (Эолийские) острова. По дну моря проходит сейсмический разлом между Африкой и Европой, поэтому здесь много действующих вулканов (Везувий, Этна и пр.).

Автор статьи: А.Д. Пантелеев