ТИРОН, МАРК ТУЛЛИЙ (лат. Marcus Tullius Tiro)

Образованный раб Марка Туллия Цицерона, позже вольноотпущенник (с 53 г. до н.э.), его друг и помощник в литературных занятиях

Возможно, он родился в имении Цицерона в Арпине и переехал вместе с ним в Рим. Цицерон часто обращается к Тирону в своих письмах, в его обязанности входили письмо под диктовку и расшифровка почерка хозяина, он следил за его столом, садом и финансовыми делами. Вероятно, Цицерон освободил Тирона в честь его 50-летия. После убийства Цицерона Тирон составил его обширное жизнеописание, которым пользовались последующие писатели (в этом сочинении было не менее четырех книг) и издал речи, письма и сборник остроумных высказываний своего патрона. Тирон изобрел особую систему стенографии для быстрой записи устной речи, которая получила название «тироновых значков» (notae Tironianae). Кроме того, ему принадлежали недошедшие до нас сочинения о словоупотреблении и правилах латинского языка, самым важным из которых были Pandecta, справочник по разнообразным вопросам.

Иллюстрация :

Стенографические знаки, так называемые "тироновы значки".