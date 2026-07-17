ТИРИДАТ I АРШАКИД

Тиридáт I Аршаки́д ( арм. Трдат I Аршакуни) (28, ? — 88, ?) — основатель династии Аршакидов (52/66–428) в царстве Великая Армения. Правил в 52–88 с перерывами. Сын царя Парфии Вонона II, брат царя Вологеза I (Вагарша), представитель боковой ветви парфянской династии Аршакидов. В 52 парфяно-армянские вой­ска изгнали из Армении ставленника Рима, грузинского (иберийского) царевича Радамизда, что привело к римско-парфяно-армянской 10-летней вой­не (54–64). Активные военные действия начались в 58: римский военачальник Корбулон завоевал столицу Армении Арташат, в 59 — вторую столицу Тигранакерт. Рим провозгласил царем Армении своего ставленника Тиграна VI Каппадокийца, которого в 61 парфяно-армянские вой­ска изгнали из страны вместе с Корбулоном. Последний договорился с Вологезом о выводе вой­ск из Армении. Нерон отправил вместо него Пета, который весной 62 в Рандее был разгромлен и пошел на новое мирное соглашение, неудачное для римлян. Нерон вновь отправил в Армению Корбулона, который убедил Т. короноваться царем Армении в Риме. В 65 со свитой (3500 человек) Т. I А., преимущественно сухопутным путем (избегая моря, так как он был зороастрийским жрецом), прибыл в Рим, где был коронован Нероном. С 66 Т. I А. стал единоличным царем Армении. С помощью Рима он восстановил разрушенный Арташат, крепостные стены Гарни (его летняя резиденция), построил храм бога Солнца (Тира, Михра). В Гарни найдена надпись Т. I А. на греческом языке: «Элий (Ἠέλιος) Тиридат, царь Великой Армении, властвуя в качестве верховного владыки, вновь построил храм, неприступный, для царевны, своей сестры, по просьбе великой царицы. Под покровом строения пусть священнослужитель слагает песнопения великому Святому и благодарение за благовествование» (пер. Я. А. Манандяна). В 72 Т. I А. победил алан, вторгнувшихся в Армению с севера. Т. I А. сменил Санатрук I (88—110).

Лит .: Манандян Я. А. Сочинения. Т. 1. Ереван, 1977; Арутюнян А. Ж. Армения, государства Восточного Средиземноморья и Иран (189 г. до н. э. — 298 г. н. э.). Ростов-на-Дону, 2015. А. Ж. Арутюнян .