ТИРАНА

Тирáна ( алб. Tiranë) — столица Албании . Численность населения — более 581 тыс. человек (2020). Поселение на месте современной Т. известно со 2-й половины XIV в., город основан в 1614 османским военачальником албанского происхождения, губернатором Шкодринского санджака Сулейманом-пашой Барджини. Этот регион в древности населяли племена иллирийцев. В период османского владычества и борьбы албанского народа за независимость Т. не была национальным центром, но развивалась как крупный торговый центр. 26 ноября 1912 в ходе 1-й Балканской вой­ны жители Т. заявили о независимости и объявили город временной столицей страны, через два дня Всеалбанский конгресс во Влёре провозгласил независимость Албании. В январе 1920 албанский Национальный конгресс в Люшне провозгласил Т. столицей Албании и резиденцией ее правительства, 11 февраля в город переехали члены Национального совета. В 1925 решением Конституционного собрания за городом окончательно был закреплен статус столицы. В годы Второй мировой вой­ны (апрель 1939 — сентябрь 1943) город был оккупирован сначала итальянской, а затем германской армиями. После освобождения (17 ноября 1944) в Т. переехало из Берата народно-демократическое правительство, 11 января 1946 здесь была провозглашена Народная Республика Албания. Город постоянно строился, а иллирийское наследие Т. использовалось властями как элемент идеологического инструментария. В современной Т. большое количество музеев и памятных мест. Среди них Национальный исторический музей, Площадь Матери Терезы, Национальная художественная галерея, Площадь Скандербега.

Лит. : Frashëri K . Historia e Tiranës. Tiranë, 2004; Historia e popullit shqiptar. Vol. 1–4. Tiranë, 2002–2008. Ар. А. Улунян.