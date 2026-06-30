ТИПОЛОГИЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ

Типолóгия истори́ческая — 1. Результат типологизации, позволяющий упорядочить и охарактеризовать качественную структуру изучаемого массового исторического явления. В основе типологии (от греч. τύπος — «отпечаток», «форма», «образец» и logos — «слово», «учение») лежит деление (упорядочение) совокупности объектов или явлений на качественно однородные классы (типы) с учетом присущих им общих значимых признаков. Типология требует соблюдения ряда принципов, центральным из которых является выбор основания типологии, позволяющего отразить качественную природу как всей совокупности объектов, так и самих типов. Типология как аналитическая процедура тесно связана с абстрагированием и упрощением действительности. Это отражается в системе критериев и «границ» типов, которые приобретают абстрактные, условные черты. В зависимости от процедурных и содержательных аспектов выделяются два вида типологии: аналитическая (градационная, дифференциальная, бинарная, собственно аналитическая) и синтезирующая (динамическая, собственно синтезирующая; сравнительно-историческая). Каждый из видов и подвидов типологии связан с соответствующими аналитическими процедурами их выделения и описания.

2. Учение о классификации сложных культурно-исторических явлений, разработанных в русле цивилизационного подхода , в основе которых лежат теоретически обоснованные представления о культурно-историческом/историческом типе. К ним можно отнести авторские типологии, предложенные в рамках концепций «конца истории» О. Шпенглера , «культурно-исторических типов» Н. Я. Данилевского , теории цивилизаций («вызов-ответ») А. Тойнби , теории «круговорота суперсистем» П. Сорокина , концепции культуры А. Крёбера, теории этногенеза Н. Гумилёва и др. В каждом случае для типологии использовались оригинальные представления о понятиях «культура», «цивилизация», «культурный/исторический тип» и основания типологии.

Лит. : Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования. М., 1987; Бочаров А. В. Основные методы исторического исследования: учебное пособие. Томск, 2006; Смоленский Н. И. Теория и методология истории: учебное пособие. М., 2007; Мазур Л. Н. Методы исторического исследования: учебное пособие. Екатеринбург, 2010. Л. Н. Мазур.