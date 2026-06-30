ТИМОШЕНКО СТЕПАН ПРОКОФЬЕВИЧ

Российский учёный-механик. Иностранный член АН СССР.

В России и Королевстве сербов, хорватов и словенцев

Родился в семье землемера. С 1889 по 1896 г. учился в реальном училище г. Ромны (получил золотую медаль). В 1901 г. окончил Санкт-Петербургский институт путей сообщений. В сентябре того же года отправился служить в армию в саперный батальон. 1 октября 1902 г. был отрыт Политехнический институт в Санкт-Петербурге, куда взяли и Тимошенко. В летние месяцы он регулярно уезжал стажироваться в Германию (Мюнхен, Геттинген). Во время русско-японской войны институт закрыли из-за студенческих волнений. Степан Прокофьевич воспользовался этим и стал учиться у немецкого профессора Л. Прандтля в Геттингене. В 1906 г. приехал в Киев и стал преподавать в Политехническом институте. В 1909 г. его выбрали деканом инженерного отделения. В 1911 г. из-за студенческих волнений его уволили с несколькими коллегами. Другие профессора поддержали их и также подали в отставку. В 1912 г. уехал в Англию, где принял участие в математическом конгрессе в Кембридже. В конце года вернулся в Санкт-Петербург, преподавал в нескольких учебных заведениях, в том числе в институте путей сообщения. Работал консультантом в министерстве военно-морских сил Российской империи. После Февральской революции отправил семью в Крым, затем переехал с родными в Киев. Вскоре его восстановили на должности профессора Политехнического института. Также он принял участие в организации Украинской академии наук. На некоторое время уехал в Ростов. В 1920 г. эмигрировал в Королевство сербов, хорватов и словенцев и начал преподавать в Высшей технической школе г. Загреба. Первоначально читал лекции на русском языке, а ассистент их переводил, но затем стал использовать сербскохорватский язык. Параллельно ездил в Западную Европу и Англию и встречался с ведущими учеными того времени. В ходе одного из визитов познакомился с П. Капицей.

В США и Германии

В 1922 г. переехал в Филадельфию (США) по приглашению своего бывшего ученика. Поработал в нескольких компаниях, пока в 1927 г. его не избрали профессором университета в Мичигане. При этом контакты с Европой не были прерваны, он регулярно выезжал туда в летние месяцы. В 1928 г. его избрали членом-корреспондентом АН СССР. С 1936 г. профессор Стэнфордского университета. В 1940 г. его избрали в члены Национальной академии наук. После выхода на пенсию в 1944 г. продолжал чтение лекций и научную деятельность. После окончания Второй мировой войны объехал территорию, контролируемую западными союзниками, для оценки состояния оставшихся объектов промышленности. В 1951 г. новый факультет Стэнфордского университета получил его имя. В 1957 г. общество инженеров-механиков США учредило премию его имени. Первая премия была вручена Степану Прокофьевичу. В 1958 г. побывал в СССР и посетил многие научные и образовательные учреждения. С 1964 г. жил вместе с дочерью в ФРГ. В 1967 г. повторно посетил СССР. После кончины его прах перевезли и похоронили на кладбище города Пало-Алто в США.

Библиография

Борисов В.П. “Америка мне определенно не нравилась” // Природа: Ежемесячный естественнонаучный журнал Российской академии наук. 2000. № 4 (1016).

Писаренко Г.С. Степан Прокофьевич Тимошенко, 1878-1972. М., 1991.

Плескач В.М., Ольшанецький В.Ю. Академік Степан Тимошенко // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. 2014. № 2.

Timoshenko S. As I Remember (Autobiography). Princeton, 1968.