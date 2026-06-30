ТИМОР-ЛЕШТИ

Тимóр-Лéшти (Восточный Тимор; Демократическая Республика Восточный Тимор) — государство в Юго-Вост. Азии, занимающее восточную часть о. Тимор и о-ва Камбинг и Жаку в архипелаге Малых Зондских о-вов. Т.-Л. принадлежит также полуэксклав округ Окуси на западной части острова, входящей в состав Индонезии, с которой Т.-Л. граничит по суше. Состоит из 13 округов. Площадь — 14,9 тыс. кв. км. Численность населения — более 1,3 млн человек (оценка на 2022). Столица — Дили. Большинство населения составляют тиморские народы (австронезийцы): наиболее многочисленные — тетум (42,5 %), мамбаи (12,5 %), байкено (5,9 %), кемак (5,9 %). Среди тиморо-алорских народов (папуасов) наиболее многочисленными являются макасаи (9,7 %) и бунак (5,3 %). Основная религия — католицизм (96,9 %), различных течений протестантизма придерживается около 2,2 % жителей Т.-Л. Официальные языки — португальский и тетум.

Восточная часть о. Тимор до обретения независимости находилась с XVI в. под властью Португалии. Ко времени появления в 1515 первых португальских торговцев, привлеченных сандаловым деревом, на острове существовало несколько местных княжеств, крупнейшим из которых было Вехали. Вскоре на Тиморе поселились и португальские священники-доминиканцы. Они успешно распространяли католицизм среди местного населения, до этого в основном придерживавшегося анимистических верований, что способствовало укреплению португальского влияния. В 1651 голландцы вторглись в Купанг на западной оконечности острова и взяли под свой контроль половину его территории. В 1859 между Нидерландами и Португалией был заключен договор об определении границы между португальским Тимором (современный Т.-Л.) и голландским Тимором (Зап. Тимор). Недовольство населения колониальным гнетом неоднократно приводило к антипортугальским восстаниям в 1860–1912.

Во время Второй мировой вой­ны остров был оккупирован Японией. После обретения Индонезией независимости в 1945 Зап. Тимор вошел в ее состав, а в Т.-Л. была восстановлена португальская администрация. С 1945 по июнь 1974 правительство Индонезии подтверждало в ООН и на международной арене, что у него нет территориальных амбиций в отношении Т.-Л. В соответствии с резолюцией 1514 (XV) от 14 декабря 1960 Вост. Тимор считался ООН неавтономной территорией, находившейся под управлением Португалии. С 1962 по 1973 Генеральная Ассамблея ООН последовательно принимала резолюции, признававшие право Вост. Тимора на независимость. Португалия при Антониу Салазаре и Марселу Каэтану не признавала это право, заявляя, что территория является португальской провинцией.

Апрельская революция (25 апреля 1974), восстановившая в Португалии демократию, изменила ситуацию. 13 мая в Дили был создан Комитет самоопределения и санкционировано формирование политических партий. Главными среди них стали Тиморский демократический союз — УДТ, выступавший за интеграцию в португало­язычное сообщество; Социал-демократическая ассоциация Тимора (позже Революционный фронт за независимость Восточного Тимора — ФРЕТИЛИН), добивавшаяся независимости; и Тиморская народная демократическая ассоциация (АПОДЕТИ), стремившаяся к интеграции на правах автономии с Индонезией. В ноябре 1975 ФРЕТИЛИН, контролировавший большую часть территории Вост. Тимора, объявил о его независимости.

В начале декабря Индонезия под предлогом защиты своих граждан вторглась в Вост. Тимор и объявила его своей 27-й провинцией. Джакарта получила молчаливую поддержку правительства США, которое считало ФРЕТИЛИН марксистской организацией. Сопротивление действиям Индонезии возглавили ФРЕТИЛИН под руководством Шанана Гужмау и Жозе Рамуш-Орта и Католическая церковь во главе с епископом Дили Карлушем Белу. 20 августа 1975 были сформированы Вооруженные силы национального освобождения Т.-Л. (ФАЛИНТИЛ). Одновременно Ш. Гужмау проводил курс на достижение национального единства для объединения усилий всех кругов, выступавших против индонезийской оккупации, в рамках Национального совета тиморского сопротивления. За следующие два десятилетия десятки (по некоторым оценкам — сотни) тысяч жителей Вост. Тимора погибли, оказывая противодействие индонезийской оккупации, или в результате голода и болезней. В 1996 Ж. Рамуш-Орта и К. Белу были удостоены Нобелевской премии мира за приверженность защите прав человека и независимости Т.-Л.

В ответ на растущее международное давление правительство Индонезии после ухода президента Сухарто в отставку в 1998 согласилось провести 30 августа 1999 референдум для определения будущего ВТ. В референдуме приняло участие более 98 % зарегистрированных граждан, имевших право голоса. Почти 4/5 избирателей высказались за независимость. Это привело к новой вспышке насилия, потребовавшей введения международного миротворческого контингента (выведен в 2013). Т.-Л. вернулся к своему прежнему статусу неавтономной территории под наблюдением ООН. В 2001 были проведены выборы в Учредительное собрание, которое разработало текст конституции ­Т.-Л. Она вступила в силу 20 мая 2002, в этот же день была провозглашена независимость страны. Ш. Гужмау — лидер Национального совета тиморского сопротивления был избран первым президентом Т.-Л. Россия стала одной из первых стран, признавших независимость Т.-Л. (президентский указ от 20 мая 2002). 27 сентября 2002 Т.-Л. принят в ООН.

20 мая 2006, в годовщину независимости в армии произошел бунт, который удалось подавить лишь с помощью миротворческих сил ООН. В мае 2007 президентом стал Хосе Рамуш-Орта. В феврале 2008 он был серьезно ранен во время покушения, совершенного на него боевиками, но выздоровел и проработал оставшуюся часть срока. В 2011 Т.-Л. подал заявку на членство в АСЕАН, но в 2013 получил лишь статус наблюдателя. В 2012 президентом был избран бывший командующий армией Таур Матан Руак. В марте 2017 на президентских выборах победил кандидат ФРЕТИЛИН Франсишку Гутерриш. В 2022 он снова выдвинул свою кандидатуру, но проиграл во втором туре Ж. Рамушу-Орте, набравшему 62 % голосов.

Лит. : Толмачев Н. А. Проблема Восточного Тимора в международных и региональных отношениях Юго-Восточной Азии. М., 1990; Урляпов И. В . Восточный Тимор: Тернистый путь к независимости. М., 2005; Molnar A. K . Timor Leste: Politics, History, and Culture. Abingdon-on-Thames, 2009; Урляпов В. Ф . История Тимора-Лешти. ХХ век. М., 2015. В. А. Погадаев .