ТИМОН ИЗ ФЛИУНТА (др.-греч. Τίμων)

Древнегреческий философ-скептик и поэт.

О жизни Тимона Флиунтского рассказывает Диоген Лаэртский. Тимон в раннем возрасте остался сиротой; сначала он был танцором в театре, но затем оставил театральное дело и занялся философией. Тимон переехал в Мегары и учился у мегарика Стильпона, затем у Пиррона в Элиде. После чреды путешествий Тимон оказался в Афинах, где и прожил до конца жизни. Он был принят при дворах Антигона II Гоната и Птолемея II Филадельфа, считается, что он был учителем Арата из Сол.

Тимон прославился прежде всего как автор «Силл» – сатирического историко-философского сочинения, где осмеиваются все предшествующие философы, и лишь о Пирроне он отзывается с искренним почтением. В первой из «Силл» Тимон ведет речь от своего лица, вторая и третья написаны в форме диалога, где Тимон спрашивает Ксенофана о каждом из философов, а тот отвечает. Всего затронуты личности и учения около 30 философов; мы знаем, что Тимон обвинял Платона в том, что он купил пифагорейские сочинения и выдал их содержание за свои мысли в «Тимее». Кроме того, Тимона принадлежала поэма «Образы», посвященная восхвалению Пиррона. Так как сам основатель скептицизма ничего не писал, то сочинения Тимона – важный источник по истории раннего пирронизма. Тимон также написал несколько сочинений прозой: «Пифон», «О чувствах» и «Против физиков».

Сочинения :

Timone di Fliunte: Silli / Introd., ed. critica, trad, e comm. Di Marco M. Roma, 1989