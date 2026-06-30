ТИМИРЯЗЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

Российский государственный деятель, предприниматель, министр торговли и промышленности Российской империи.

Биография и карьера

Происходил из старинного орловского дворянского рода. Племянник К.А. Тимирязева. Учился на физико-математическом факультете Санкт-Петербургского университета. С 1875 года на службе в департаменте торговли и мануфактур министерства финансов. В.И. Тимирязев преуспел в налаживании торговых и технических связей с зарубежными странами, чему способствовало знание иностранных языков. Принимал активное участие в организации русских отделов на международных торгово-промышленных выставках, весьма популярных в то время. Среди них выставки в Филадельфии (1876) и Париже (1878), Антверпене (1885) и Турине (1911). С 1891 года под его началом были проведены работы по пересмотру действовавших торговых трактатов России с рядом иностранных государств, в 1893 году была заключена новая торговая конвенция с Францией, а в феврале 1894 года был подписан торговый договор с Германией. Успехи Тимирязева не остались без внимания, в марте 1894 года последовало назначение в члены Совета министра финансов, а затем коммерческим агентом министерства финансов в Берлине.

С декабря 1902 года товарищ министра финансов, на этом посту заведовал делами торговли и промышленности. В октябре 1905 года было учреждено Министерство торговли и промышленности, во главе которого он был поставлен С.Ю. Витте . Провел переговоры по возобновлению торговых договоров с Австро-Венгрией, Францией и Болгарией. В феврале 1906 года подал в отставку из-за опубликованных материалов в печати, из которых стало ясно, что правительство осуществляло финансовую подпитку деятельности Гапона, при этом часть средств была украдена. Впоследствии это дело имело продолжение в 1911 году, когда на страницах газет развернулась полемика со взаимными обвинениями между Витте и Тимирязевым по этому вопросу. Другой же причиной, видимо, стало несогласие Тимирязева с законопроектом о военно-полевых судах, который отстаивал Витте.

В марте был выбран в состав Государственного совета от промышленности и торговли, принимал активное участие в общественной жизни (председатель Совета съездов представителей промышленности и торговли), кроме этого занимался торгово-промышленной деятельностью (председатель и директор правлений ряда частных компаний). С января по ноябрь 1909 года занимал пост министра торговли и промышленности в правительстве П.А. Столыпина .

Во время первой мировой войны , с 1915 года член Особого совещания по обороне государства. После Октябрьской революции 1917 года консультировал большевиков в ходе мирных переговоров в Брест-Литовске.