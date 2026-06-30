ТИМИРЯЗЕВ КЛИМЕНТ АРКАДЬЕВИЧ

Российский ученый, естествоиспытатель, ботаник, основоположник русской школы физиологии растений, заслуженный профессор Московского университета , член-корреспондент Петербургской Академии наук (1890).

Студенчество и начало научной карьеры

Происходил из дворянского рода Тимирязевых. Мать была англичанкой, поэтому с самого раннего возраста Тимирязев изучал английский, немецкий и французский языки. В 1861 году поступил в Санкт-Петербургский университет на камеральный разряд юридического факультета, затем перешел на естественный разряд физико-математического факультета, который закончил с золотой медалью и со званием кандидата, несмотря на то, что был отчислен из университета за участие в студенческих беспорядках и восстановлен лишь в качестве вольного слушателя. В 1867 году заведовал опытной агрохимической станцией в Симбирской губернии, через год был отправлен за границу для подготовки к профессорскому званию. Двухгодичную стажировку проходил в Германии и Франции, по возвращении защитил магистерскую диссертацию и был назначен профессором Петровской сельскохозяйственной и лесной академии в Москве, где проработал до ее закрытия в 1892 году. В 1872 году именно на территории сельхозакадемии Тимирязев апробировал свои идеи на практике и построил первую теплицу – «вегетационный домик».

Московский университет и мировая известность

В 1875 году защитил докторскую диссертацию на тему «Об усвоении света растением», а в 1877 году был приглашен на кафедру анатомии и физиологии растений Московского университета. В 1878-м вышла его книга «Жизнь растения», которая была переведена на многие языки мира и принесла Тимирязеву мировую известность. В 1902 году был удостоен звания заслуженного профессора Московского университета. Многое сделал для популяризации науки и новых открытий среди широкой публики. Так, в 1875 году Тимирязев выступил с серией лекций в Политехническом музее, был избран председателем ботанического отделения Общества любителей естествознания, этнографии и антропологии при Московском университете. 30 апреля 1903 года Тимирязев выступил с лекцией на английском языке «Космическая роль зеленого растения» в Лондонском королевском обществе. Право прочесть лекцию выпадало ученому, которому удалось совершить самое выдающееся открытие в области естествознания (т.н. «крунианская лекция»). В своей лекции Тимирязев обосновывал значение фотосинтеза, осуществляемого зелёными растениями (именно зеленый пигмент хлорофилл является основным в процессе фотосинтеза). В 1909 году Тимирязев был единственным представителем России, приглашенным на торжества в честь столетия Чарльза Дарвина, с которым он лично встречался в его поместье в 1877 году.

После отставки

В 1911 году вышел в отставку вместе со многими известными профессорами в знак протеста против циркуляров министра народного просвещения Л.А. Кассо, которые фактически уничтожали университетскую автономию и вводили полицейский надзор над студенческой деятельностью. В этом же году он стал почетным членом Лондонского королевского общества. Тимирязев благосклонно отнесся к Октябрьской революции . Ученый был восстановлен в должности профессора Московского университета, но уже, к сожалению, не смог читать лекции по состоянию здоровья. Однако он продолжал писать общественно-политические и даже исторические статьи, посвященные различным революционерам (Робеспьер, Марат и др.). Несмотря на преклонный возраст, он стал депутатом Московского Совета. В 1920 году опубликовал свою последнюю книгу «Наука и демократия», один из первых экземпляров которой отправил В.И. Ленину .