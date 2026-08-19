ТИМИРЁВА АННА ВАСИЛЬЕВНА

Художница. Гражданская жена А.В. Колчака (1918-1920).

До революции. Колчак

Происходила из терских казаков. Внучка министра финансов Александра III И.А. Вышнеградского. Отец – Василий Ильич Сафонов, пианист, директор Московской консерватории (1889-1905).

В 1906 году семья Сафоновых перебралась в Санкт-Петербург. С 1906 по 1911 год Анна училась в петербургской гимназии княгини Оболенской. Параллельно занималась живописью в студии С.М. Зейденберга. Знала несколько иностранных языков.

В 1911 году стала женой морского офицера, капитана 1-го ранга С.Н. Тимирева, через три года родила единственного ребенка – сына Владимира.

Во время Первой мировой войны Сергей Николаевич Тимирев служил в Петрограде, а затем в Гельсингфорсе (с 1915). Здесь Анна Васильевна и познакомилась с Александром Колчаком, известным в будущем адмиралом и одним из руководителей Белого движения , а тогда бывшим сослуживцем ее мужа.

В конце 1918 года развелась с С.Н. Тимиревым и отправилась за Колчаком в Сибирь, где действовало его оппозиционное большевикам правительство. Находясь в Омске, до 1919 года работала в качестве переводчицы при управлении делами Совета министров и Верховного правителя России. Также помогала воевавшим белогвардейцам: ухаживала за больными и ранеными, шила для них одежду. В январе 1920 года отправилась вместе с арестованным Александром Колчаком в тюрьму. В начале февраля тот был расстрелян по установлению Иркутского военно-революционного комитета. Анна же оказалась узницей сибирских тюрем, а затем Бутырской тюрьмы. Оттуда она вышла в середине 1922 года.

Советское время

Тогда же в 1922-м сочеталась браком с инженером В.К. Книпером.

Через три года Тимирева опять подверглась аресту, получив запрет на проживание в столице. В последующие годы жила в Тарусе. В 1935 году Анна Васильевна снова под арестом. На этот раз, будучи осужденной за контрреволюционную деятельность, она получила пять лет лагерей и была отправлена в Забайкальский лагерь. Однако вскоре она была оттуда возвращена, а ее наказание было изменено на очередной запрет проживания в Москве в течение трех лет. Все это время жила в городах Московской, Калужской и Тверской областей.

В 1938 году был расстрелян сын Анны Васильевны Владимир. Тогда же последовал и очередной ее арест по 58-й статье. Через год было определено наказание – 8 лет лагерей. Отбывала срок в Карагандинских лагерях. Здесь выполняла общие работы, затем трудилась художницей. После выхода из Карлага поселилась в Завидово Тверской области.

1949 год принес новый арест. После пребывания в тюрьме в Ярославле Тимиреву отправили в енисейскую ссылку, которая окончилась только в 1956 году. Через год был реабилитирован ее сын. Однако для самой Анны Васильевны жизнь не становилась легче. Так, в 1960 году она была поражена в правах. Тогда же стала жить в Рыбинске. В разное время работала библиотекарем, воспитателем, художником, бутафором и др. Однако бывали и периоды безработицы. В 1960 году процесс реабилитации дошел и до Анны Васильевны. Она получила пенсию, переехала в Москву. Здесь она даже приняла участие в съемках «Войны и мира» С.Ф. Бондарчука .

Скончалась Анна Васильевна Тимирева в столице в 1975 году. Похоронена на Ваганьковском кладбище.

Знаменитым стал образ А.Н. Тимиревой, воплощенный актрисой Елизаветой Боярской в фильме «Адмирал» (2008).