ТИМАШЕВ, АЛЕКСАНДР ЕГОРОВИЧ

Тимáшев, Александр Егорович (03[15].04.1818, Оренбургская губ. — 20.01[01.02].1893, Санкт-Петербург) — российский государственный и политический деятель, генерал-адъютант, генерал от кавалерии, начальник корпуса жандармов и управляющий III Отделением собственной его императорского величества канцелярии (СЕИВК; 1856–1861), министр почт и телеграфов (1867–1868), министр внутренних дел (1867–1878). Учился в Благородном пансионе при Московском университете и Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров.

В 1835 зачислен в лейб-гвардии Измайловский полк, затем переведен в лейб-гвардии Гренадерский полк. С 1844 служил на Кавказе; участвовал в подавлении Венгерского восстания 1848–1849. С 1856 временно занимал должность начальника III отделения СЕИВК. В 1863 был временным губернатором Казанской, Вятской и Пермской губерний; затем — министром почт и телеграфов, в 1868 — министром внутренних дел.

Участвовал в разработке проекта реформы городского самоуправления, дорабатывая проект П. А. Валуева . В период пребывания Т. на посту министра внутренних дел было введено Городовое положение 1870, проведено преобразование крестьянских учреждений в 1874, губернии Царства Польского были подчинены Министерству внутренних дел. В 1872 Т. назначили членом Комитета о применении Городового положения в Остзейском крае.

С 1878 уволен с должности министра внутренних дел и назначен членом Госсовета. Похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

Лит. : Шумахер А. Д . Несколько слов о генерал-адъютанте Тимашеве и отношении его к общественным учреждениям // Вестник Европы. 1893. Кн. 2; Абакумов О. Ю. А. Е. Тимашев против литературы // Освободительное движение в России. Вып. 14. Революционеры, либералы и царизм (1825–1905 гг.). М., 1991. С. 107–122. Ю. Л. Михайлова .