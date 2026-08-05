ТИЛЬЗИТСКИЙ МИР 1807

Мирный договор.

Французская революция нанесла удар по европейской политической системе. В XIX век Европа вступала при громе наполеоновских пушек. Россия в то время уже занимала одно из ведущих мест на европейском континенте, государства которого стремились не допустить установления там французского господства. Международные отношения в начале XIX века были отягчены грузом сложных противоречий между европейским державами, который своими корнями уходил в век минувший. III КОАЛИЦИЯ В 1802 году Наполеон объявил себя пожизненным консулом , а в 1804 году - императором Франции. В это же время он продолжал непрерывные захваты новых территорий в Италии и Германии, стремясь к гегемонии в Европе. В 1803 году между Англией и Францией снова начались военные действия. Поэтому с 1803 года российская дипломатия стала вырабатывать новую внешнеполитическую доктрину, перейдя к формированию антинаполеоновской коалиции. Ее создание ускорилось после расстрела 21 марта 1804 года герцога Энгиенского – принца из дома Бурбонов, обвиненного в организации покушения на жизнь Наполеона. Это преступление вызвало возмущение всей Европы не только своей жестокостью, но и потому, что эта акция являлась грубым нарушением норм международного права – попрание суверенитета Бадена, на территории которого был захвачен герцог. В апреле 1805 года было подписано русско-английское соглашение, к которому вскоре присоединилась Австрия. Это событие послужило началом формирования третьей антинаполеоновской коалиции, куда также вошли Швеция, Османская империя, Неаполитанское королевство. В августе 1805 года М.И. Кутузов во главе русской армии двинулся в Австрию. Однако уже 8 (20) октября 1805 года австрийская армия генерала Макка капитулировала в Ульме, а вскоре войска Наполеона заняли Вену. Все это поставило российские войска в крайне тяжелое положение. В этой ситуации отличился 5-тысячный корпус П.И. Багратиона, сумевший 4 (16) ноября 1805 года задержать под Шенграбеном 30-тысячную армию Мюрата. Тем самым попытка Наполеона разгромить русскую армию не увенчалась успехом, поскольку М.И. Кутузов рядом искусных маневров сумел избежать крупного сражения. Он предлагал отвести русско-австрийские войска на восток и собрать достаточные силы для успешного ведения военных действий. Однако восторжествовало мнение австрийского генерального штаба, поддержанное Александром I, – провести генеральное сражение. 20 ноября(2 декабря) 1805 года между русско-австрийскими и французскими войсками произошло сражение под Аустерлицем, закончившееся победой французов. Сразу же после Аустерлица Австрия была вынуждена подписать унизительный Прессбургский мир, а Россия – прекратить военные действия и отозвать экспедиционный корпус. «МЫ НЕ НА ЦАРИЦЫНОМ ЛУГУ» Благодаря мужеству корпуса П.И. Багратиона при Шенграбене русско-австрийские войска заняли хорошо укрепленные позиции в районе Ольшан. Атаковать эти позиции Наполеон не решился, прибегнув к хитрости. Он распустил слух о плачевном состоянии своей армии и всячески показывал неспособность к ведению дальнейших боевых действий. Хитрость удалась. Александр I, боясь упустить Наполеона, приказал Кутузову перейти в наступление. После начала аустерлицкого сражения император сказал Кутузову: «Отчего вы не атакуете? Мы ведь не Царицыном Лугу, где не начинают парада, пока не прибудут все полки». Кутузов ответил: «Государь, я потому и не атакую, что мы не на Царицыном Лугу». Тем не менее, Кутузову пришлось исполнить императорский приказ, что и привело к поражению русско-австрийских войск. IV КОАЛИЦИЯ К осени 1806 года для петербургских правящих кругов необходимость создания новой антинаполеоновской коалиции стала очевидной, тем более что в то время к конфронтации с Наполеоном шла Пруссия. В июле 1806 года был создан Рейнский союз германских государств, главную роль в котором играла Бавария. Наполеон стал протектором этого объединения. Тем самым рушились расчеты прусского правительства на содействие Наполеона в укреплении ее позиций в Германии. Таким образом, в конце 1806 года была образована новая, IV антинаполеоновская коалиция, состоявшая из России, Англии, Пруссии и Швеции. Военные действия разворачивались стремительно. 14 октября 1806 года Наполеон разгромил прусскую армию при Йене и Ауэрштедте, и французские войска взяли Берлин. Война была перенесена на территорию Восточной Пруссии. 21 ноября 1806 года в Берлине Наполеон объявил континентальную блокаду Англии – запрещение всем странам, подвластным Франции, ведения торговли и поддержания дипломатических отношений с Британскими островами. Однако добиться столь же молниеносного разгрома русской армии Наполеону не удалось. В кровопролитной битве, состоявшейся 26–27 января 1807 года при Прейсиш-Эйлау, русские войска под командованием Л.Л. Беннигсена сумели отразить натиск французской армии, однако 2 июня 1807 года при Фридланде русская армия потерпела поражение и вынуждена была отступить за Неман. Французские войска вышли непосредственно к границам России. Император Александр I вынужден был склониться к миру, который был подписан в г. Тильзите. ТИЛЬЗИТСКИЙ МИР Русско-французские переговоры проходили в несколько этапов. 21 июня 1807 года было подписано перемирие, ратифицированное Александром 23 июня. 25 июня (7 июля) 1807 года на р. Неман на плоту состоялось знаменитое свидание императоров, целью которого было подписание мирного договора. Позиция Александра I заключалась в следующем: отказ России от союза с Великобританией и признание изменений, произошедших в Европе в период наполеоновских войн. Российский император добивался невмешательства Наполеона в русско-османские отношения и сохранения территориальной целостности Пруссии во главе с Фридрихом Вильгельмом III. Целью Наполеона было добиться установления союзных отношений с Россией, которые были необходимы французскому императору для завершения своих завоеваний на Пиренейском полуострове и для успешной борьбы с Великобританией. В результате напряженных переговоров в Тильзите было подписано два документа: мирный договор и секретный союзный договор. По условиям мирного договора Россия соглашалась на отторжение от Пруссии земель на левом берегу Эльбы. Из принадлежавших Пруссии польских территорий образовывалось Герцогство Варшавское под протекторатом Наполеона. Город Данциг (Гданьск) становился вольным городом, а к России отходил Белостокский округ. Франция принимала на себя посредничество в урегулировании русско-османских отношений. Союзный договор предусматривал совместные действия держав против всякой враждебной им третьей державы. Россия брала на себя роль посредника в урегулировании франко-английских отношений, а в случае отказа Великобритании заключить мир – обязательство порвать с ней всякие отношения и до конца 1807 года присоединиться к континентальной блокаде. Российская общественность негативно встретила подписание тильзитских соглашений, а политика Александра подвергалась резкой критике в аристократических, дипломатических и военных кругах. Российской дипломатии не удалось отстоять свои позиции до конца. В Тильзите Александру пришлось уступить Наполеону те земли, которые и так были им уже завоеваны. Однако каждая из сторон могла достаточно широко трактовать свои будущие обязательства друг перед другом, что позволило российскому правительству сохранить возможность дипломатического маневра и сделало возобновление борьбы реальностью. ЭРФУРТСКОЕ СВИДАНИЕ Достигнутое соглашение в г. Тильзите не сняло всей остроты противоречий между двумя странами. Союз с Россией Франция использовала для расширения своей экспансии в Европе. Однако в то время Наполеона преследовали политические неудачи, тесно связанные с борьбой Испании против его владычества. Эта борьба пробудила и в других европейских народах сознание того, что наполеоновской агрессии можно с успехом противостоять. Наполеон же сосредоточил все свои силы и ресурсы на том, чтобы удержать в покорности порабощенную Европу. В этой связи необходимость демонстрации союза с Россией становилась для Наполеона все актуальнее. 28 сентября 1808 года в г. Эрфурте открылись новые переговоры между Наполеоном и Александром, которые продолжались до 14 октября. Желая произвести впечатление на Александра, Наполеон пригласил в Эрфурт многочисленных владетельных особ, признавших его сюзеренитет. Пышность и торжественность мероприятий, блестящие парады императорской гвардии, многочисленные балы, театральные представления специально приехавших из Парижа актеров должны были убедить Европу в прочности союза двух императоров. Эрфуртская конвенция подтверждала Тильзитский договор. Франция признала права России на Финляндию и Дунайские княжества. Александр I отказался активно участвовать в наполеоновских войнах против Австрии и Великобритании. Наполеон же проявил неуступчивость по польскому и прусскому вопросам: он наотрез отказался вывести свои войска из Пруссии до полной выплаты контрибуции, отказался принять на себя обязательства не содействовать расширению территории Герцогства Варшавского. Таким образом, эрфуртское соглашение явилось очередным политическим компромиссом, не сняв напряженности в русско-французских отношениях. После подписания этого договора Россия вынуждена была выступить на стороне Наполеона в его войне с Австрией, которая началась весной 1809 года. Хотя с российской стороны это была скорее лишь демонстрация военной мощи, чем действительное участие в военных действиях, Наполеон после своей победы в 1810 году передал России восточную часть Галиции (Тарнопольский округ). РУССКИЙ ГОСУДАРЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ СОЮЗНИКОМ ФРАНЦУЗСКОГО НАРОДА В Эрфурте произошло еще одно знаменательное событие. Бывший министр иностранных дел Франции Талейран (он покинул этот пост в 1807 году – сразу же после заключения Тильзитского мира), бывший на конгрессе консультантом Наполеона, предложил Александру I тайное сотрудничество. Им двигали не только материальные соображения. В тот период Талейран все отчетливее понимал обреченность политики Наполеона. В Эрфурте Талейран сказал российскому императору: «Вы должны спасти Европу, а вы в этом успеете, только если будете сопротивляться Наполеону. Французский народ - цивилизован, французский же государь нецивилизован; русский государь цивилизован, а русский народ - нецивилизован. Следовательно, русский государь должен быть союзником французского народа». Корреспонденция Талейрана была строго законспирирована и передавалась в Петербург через К.В. Нессельроде - в то время члена русского посольства в Париже. «Мой кузен Анри», «мой друг», «Та», «Анна Ивановна», «наш книгопродавец», «красавец Леандр», «юрисконсульт» - именно такими именами обозначался Талейран в секретной переписке между Нессельроде и Петербургом. Сообщения Талейрана были очень ценны: он уведомил, что состав французской армии стал хуже, чем был прежде, указывал на необходимость быстрейшего окончания войны с Османской империей (вопреки советам Наполеона), излагал сведения о ближайших планах французского императора - нападении на Россию.

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