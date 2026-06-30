ТИЛШОВА АННА МАРИЯ

Чешская писательница, представительница молодой волны чешской реалистической прозы начала ХХ в.

В своем творчестве в основном изображала современную ей буржуазию и нарастающие в начале века противоречия внутри буржуазного общества. Описывая жизнь «старых семейств», их социальный и нравственный распад, она проводила анализ упадка целого класса. Ее проза выделялась особо меткой предметностью, точностью в передаче психологического анализа героев и изображении окружающей их действительности. Одна из первых в чешской литературе, Тилшова уловила и изобразила мир современного ей мещанского общества, в особенности его интеллектуальных слоев. В ее произведениях показан процесс расцвета и последующего упадка буржуазных «старых семей» и социального подъема рабочего класса.

Становление

Анна Мария Тилшова родилась 11 ноября 1873 г. в Праге в семье адвоката. Ее дед по материнской линии Фердинанд Урбанек был сахарозаводчиком и одним из основателей чешского предпринимательского банка, а также Национального театра. Будущая писательница росла в атмосфере культа зажиточной буржуазной семьи, переосмыслением этого явления и образа жизни она занималась на протяжении всей своей творческой карьеры.

Начальное образование Тилшова получала в индивидуальном порядке, с 1883 по 1889 г. она училась в шестилетней Высшей школе для девочек, и сдав выпускные экзамены, в качестве вольнослушательницы поступила на философский факультет Пражского университета . Там она посещала в первую очередь лекции профессора Т.Г. Масарика , будущего первого президента независимой Чехословакии.

С самого детства Анна Мария писала стихи и прозу, в 14 лет стала автором первого романа под названием «Všemu navzdory» («Всему наперекор»). В школьном журнале, редактируемом ею же, вышел ее роман «Dvojí touha» («Двойное желание»). Для широкой общественности же она дебютировала в 1901 г. в журнале «Беседы «Часа»» («Besedy Času»), куда писала под псевдонимом «Анна Мария».

В 1895 г. она вышла замуж за своего кузена Эмануэла Тилша, доктора юридических наук и профессора юридического факультета Пражского университета. Он также был писателем-любителем (в 1916 г. посмертно была опубликована его книга «Афоризмы и идеи» («Aforismy a myšlenky»)) и был близок к реалистическому течению чешской общественной мысли и кругу ученых-реалистов историка Ярослава Голла . Таким образом, литературная ориентация Анны Марии Тилшовой была сформирована культурной и идейной атмосферой вокруг движения реалистов и основными направлениями современного европейского реалистического романа, в первую очередь русского, французского и английского. Значимым для ее творчества стало и близкое знакомство с молодым художественным движением, центром которого в конце XIX в. стало художественное общество «Манес» и его печатный орган «Вольне смеры» («Volné směry»). Из этого общества ближе всех для Тилшовой был чешский импрессионист Антонин Славичек.

Творчество

Из среды пражской буржуазной интеллигенции, в которой Тилшова провела большую часть жизни, она и черпала вдохновение для своих литературных трудов. Пожалуй, самым ярким событием, послужившим стимулом для написания двух ее крупных произведений: сборника рассказов «На горах» (1905) и романа «Освобождение» («Vykoupení», 1923), стали две поездки в деревню Каменички в Крае Высочина. Это живописное идиллическое местечко вдохновляло также А. Славичека, он проводил там лето несколько раз подряд. Тилшова, проводящая большую часть времени в Праге, иногда предпринимала крупные путешествия. Так, в 1930 г. она посетила США, также бывала во Франции, Германии, Болгарии.

Сильнейшим ударом судьбы для писательницы стало самоубийство мужа в 1912 г., а позднее и ее родного брата. Тяжелое потрясение заставило Тилшову с головой уйти в творчество, что ускорило ее становление как прозаика. Излюбленной формой писательницы был родовой или семейный роман, в котором в истории двух поколений так называемой «старой семьи» показан процесс распада целого мелкобуржуазного городского класса и стремления индивидуума вырваться из строгих рамок такой семьи и преодолеть эту социальную детерминированность. Интерес к этому процессу демонстрировали также другие писатели помимо Тилшовой, которая фактически описывала свое собственное окружение. Он был обусловлен уникальностью классового феномена чешскоязычной мелкой буржуазии, за 50 лет проделавшей путь от зарождения до полного упадка. Об этом были романы Тилшовой «Fany» (1915), «Старая семья» («Stará rodina», 1916), «Сыновья» («Synové», 1918), «Наследники» («Dědicové», 1924) и др.

Выбивается из этого ряда роман о пролетарской среде «Haldy» («Кучи», 1927), написанный под впечатлением от посещения Остравы, промышленного края. В нем творческий метод Тилшовой, ранее основавшийся на индивидуальных психологических зарисовках, обогащается новыми чертами: описанием обширных социальных слоев и большим вниманием к историческим фактам и документам.

После Первой мировой войны она сблизилась с партией социал-демократии и редактировала их журнал «Пёстрые цветы» («Pestré květy»), а также журналы для женщин «Лада» и «Новая женщина». С 1933 г. Тилшова председательствовала в чешском ПЕН-клубе , международной правозащитной организации. У нее было двое детей: дочь Мария, публицистка и переводчица с французского, и сын Эмануэль, переводчик с английского языка. За разнообразное и обширное творческое наследие в 1947 г. Анне Марии Тилшовой было присвоено звание народной художницы. Она умерла 18 июня 1957 г. в городе Добржиш в 40 км от Праги.