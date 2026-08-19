ТИЛЛИ, ИОГАНН ЦЕРКЛАС ФОН

Ти́лли ( нем . Tilly) , Иоганн Церклас фон (02.1559, Виллер-ла-Виль, Брабант, Испанские Нидерланды, ныне Бельгия — 30.04.1632, Ингольштадт) — полководец времен Тридцатилетней вой­ны 1618 – 1648 , австрийский фельдмаршал (1605). Династия Т. принадлежала к древней знати Брабанта и состояла в родстве с представителями известных домов, в том числе с Габсбургами . После окончания иезуитской школы Т. начал военную карьеру, в 1598 примкнул к имперской армии, участвовал в австро-турецкой кампании 1600–1607 (см. Австро-турецкие вой­ны XVI – XVIII вв .). Благодаря своей отваге и организаторским способностям быстро дослужился до чина оберфельдмаршала (1607). В 1610 был приглашен Максимилианом I Баварским командовать объединенными силами Католической лиги . На службе у баварского герцога начал реорганизацию его вой­ска, стремился к созданию регулярной армии.

Пик военной карьеры Т. связан с событиями Тридцатилетней вой­ны, в которой он участвовал как полководец Католической лиги и глава имперской армии. В 1620 одержал победу над чешскими повстанцами и Фридрихом V в битве при Белой горе, после которой организовал успешный поход против Пфальца. Армии генерала П. Э. Мансфельда и Кристиана Брауншвейг-Вольфенбюттельского не смогли остановить продвижение Т. к Гейдельбергу. Город был взят в сентябре 1622. За этот успех Максимилиан Баварский предоставил Т. в лен земли в Верхнем Пфальце. Во 2-й половине 1620-х вой­ска Т. заняли Нижнюю Саксонию, в которой жесткими методами проводили рекатолизацию. Одной из самых значимых побед стал разгром армии датского короля Кристиана IV при Люттере в 1626. Совместно с А. Валленштейном Т. вынудил Данию выйти из вой­ны.

После отставки Валленштейна в 1630 Т. возглавил имперскую армию, которая безуспешно попыталась противостоять продвижению шведского короля Густава II Адольфа . Одно из самых мрачных событий, связанных с именем Т., — захват Магдебурга в 1631. Город был важным протестантским центром, его осада должна была задержать шведов. Захватив крепость, солдаты Т., несмотря на протест военачальника, подвергли Магдебург жесточайшему разорению. После этого армия Т. опустошила Саксонию, что привело к консолидации антиимперских сил под руководством курфюрста Иоганна Георга I, решившегося на альянс с Густавом II Адольфом. 17 сентября 1631 Т. потерпел сокрушительное поражение от шведско-саксонской армии при Брейтенфельде. Имперские силы потеряли больше половины своего состава и артиллерию. Во время сражения Т. получил ранение и был вынужден ретироваться в Хальберштадт. После передышки он собрал новую армию и нанес шведам удар при Бамберге в 1632, однако вскоре потерпел очередное поражение на реке Лех. В этой битве Т. был тяжело ранен в ногу пулей от аркебузы. Рана оказалась смертельной из-за начавшегося сепсиса, через несколько дней военачальник скончался. В научной литературе личный вклад Т. в военные жестокости ставится под сомнение. В XIX в. в Германии ему поставили несколько памятников, в его честь названы улицы и площади.

Лит .: Kaiser M. Politik und Kriegführung. Maximilian von Bayern, Tilly und die Katholische Liga im Dreißigjährigen Krieg. Münster, 1999. Прокопьев А. Ю. Тридцатилетняя вой­на. СПб., 2021. А. В. Лазарева.