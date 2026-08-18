ТИКАЛЬ

Тикáль — город-государство майя, на языке юкатеко майя название города означало «у колодца воды», что, возможно, указывало на нахождение здесь водных запасов. Расположен в провинции Эль-Петен Гватемалы. Занимал около 60 кв. км. В 1848 была организована научная экспедиция для исследования городища. Т. и его окрестности входят в национальный парк Гватемалы, включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Время существования: VI в. до н. э. — IX в. н. э. В I–IX вв. город был одним из важнейших центров цивилизации майя, население достигало 200 тыс. человек. В городе насчитывались сотни каменных сооружений из известняка. В центре располагались множество высоких ступенчатых пирамид. Самые известные — Северный акрополь и Центральный акрополь. Храмы строились как погребальные. Вокруг центральной площади располагались дома сановников и жрецов, на окраинах — хижины бедняков. Жилища простых горожан представляли собой прямоугольный каркас из жердей, обмазанных глиной. Было развито подсечно-огневое земледелие с использованием мотыги. На одном из рельефов изображен жрец, опирающийся на мотыгу. Культивировались маис, бобовые, тыква, выращивались батат, ямс, маниок, маланга. Были распространены плодовые деревья: папайя, авокадо, сапот, саподилья, анона, гуайо. Во главе города-государства и примыкавшей к нему сельской округе стоял светский верховный правитель (халач виник — «настоящий человек»). Государственным управлением занималась группа высших сановников (бататов). Им принадлежала исполнительная, судебная власть, подчинялся отряд воинов. Два последних этапа в развитии культуры назывались Имиш (700–830) и Эснаб (830–900). Наивысший расцвет города приходился на этап Имиш, когда было построено пять из шести великих храмов, несколько пирамид и десятки дворцовых ансамблей. Во время этапа Эснаб прекратилось строительство и сократилось население, которое покинуло Т. В числе причин называют землетрясение, засуху и голод в результате резкого уменьшения количества дождевых осадков.

Лит. : Кинжалов Р. В. Культура древних майя. М., 1971; Гуляев В. И. Города-государства майя. М., 1979; Montgomery J. Tikal: an Illustrated History. New York, 2001; Гуляев В. И . Древние цивилизации Америки. М., 2008; Barrera-Vásquz A . Los mayas // Historia documental de México / Por. M. Leon-Portilla. México, 2013. T. I. P. 129–183. И. В. Селиванова.