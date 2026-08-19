ТИХВИНСКИЙ, СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ

Тихви́нский, Сергей Леонидович (01.09.1918, Петроград — 24.02.2018, Москва) — историк Китая, международных отношений и внешней политики СССР, дипломат, организатор науки. Из семьи врача. Учился на восточном отделении филологического факультета (ныне — восточный факультет) Ленинградского университета. В 1938, после чисток, по комсомольской мобилизации направлен переводчиком в наркомат иностранных дел, в 1939 переводил переговоры советского руководства с председателем китайской Законодательной палаты Сунь Фо, сыном Сунь Ятсена , в годы вой­ны выполнял важные поручения. В 1946–1950 — управляющий Генеральным консульством СССР в Пекине, в 1949–1950 — советник Посольства СССР в КНР (стал официальным представителем на церемонии признания СССР Китайской Народной Республики 2 октября 1949). В 1953 — помощник Генерального секретаря ООН, в 1953–1956 — советник Посольства СССР в Лондоне, в 1956–1957 — советник-посланник в Токио, в 1957–1959 — заведующий отделом стран Азии Госкомитета по культурным связям с заграницей при Совете Министров СССР.

В 1945 защитил кандидатскую, в 1953 — докторскую диссертацию. В 1958–1980 преподавал в МГИМО. В 1960–1961 — директор Института китаеведения АН СССР, в 1961–1963 — заместитель директора Института народов Азии АН СССР, В 1963–1964 — заместитель директора Института экономики мировой социалистической системы АН СССР. В 1965–1975 — заведующий отделом Азии Управления по планированию внешнеполитических мероприятий МИД СССР (считалось «мозговым центром» министерства). В 1968–1974 — член исполкома ЮНЕСКО от СССР. В 1975–1980 — начальник историко-дипломатического управления МИД СССР. В 1971–1978 — председатель Российского палестинского общества при АН СССР. В 1980–1994 — председатель Национального комитета историков СССР (с 1991 — российских историков). В 1980–1986 — ректор Дипломатической академии МИД СССР. В 1974–1982 — главный редактор журнала «Новая и новейшая история». В 1975–1982 — заместитель академика-секретаря, в 1982–1987 — академик-секретарь Отделения истории РАН. Возглавлял Научный совет АН СССР «История внешней политики и международных отношений СССР».

Труды посвящены истории Китая конца XIX — 1-й половины XX вв., деятельности Кан Ювэя , Сунь Ятсена, Чжоу Энлая , Синхайской революции 1911–1912 . Ответственный редактор архивного издания «Русско-китайские отношения в XVII–XX вв. Материалы и документы» (М., 1969–2005), «Истории Китая» (в 10 т., М., 2014–2018).

Академик АН СССР (1981), Чрезвычайный и Полномочный посол (1967).

Лауреат Государственной премии СССР (1982), Государственной премии РФ (2000).

Биобибл. : Труды и годы: к 80-летию акад. С. Л. Тихвинского / Cост. В. П. Журавлева, А. С. Ипатова. М., 1998; Материалы к биобиблиографии ученых. История. Вып. 31. Сергей Леонидович Тихвинский. 2-е изд. М., 2008.

Соч. : Избранные произведения. В 6 кн. М., 2006–2012. А. А. Исэров .