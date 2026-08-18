ТИХВИНСКИЕ ОПЕРАЦИИ 1941

Ти́хвинские оперáции 1941 — совокупность оборонительной и наступательной операций, проведенных Рабоче-крестьянской Красной армией (РККА) в начале Великой Отечественной вой­ны 1941 – 1945 (ВОВ) с целью сорвать полную блокаду Ленинграда и перехватить стратегическую инициативу из рук вермахта в этом регионе. Важная часть Ленинградской битвы 1941–1944 . В ходе Тихвинской оборонительной операции, осуществленной 16 октября — 18 ноября, вой­ска 4-й (командующие генерал-лейтенант В. Ф. Яковлев, с 9 ноября генерал армии К. А. Мерецков ) и 52-й (генерал-лейтенант Н. К. Клыков) отдельных армий при содействии вой­ск Ленинградского фронта (генерал-майор И. И. Федюнинский, с 27 октября генерал-лейтенант М. С. Хозин) и Ладожской военной флотилии (контр-адмирал Б. В. Хорошхин, с 20 октября капитан 1-го ранга В. С. Чероков) сорвали замысел немецко-фашистского командования соединиться на р. Свирь с финскими вой­сками, полностью блокировать Ленинград и использовать силы группы армий «Север» (генерал-фельдмаршал В. фон Лееб) для обхода Москвы с севера. Не удалась противнику и попытка прорваться к Ладожскому озеру через станцию Вой­бокало. РККА измотала ударную группировку противника и создала условия для перехода в контрнаступление. Потери советских вой­ск составили: безвозвратные — свыше 22,7 тыс. человек, санитарные — около 18 тыс. человек. В результате Т. н. о. 10 ноября — 30 декабря вой­ска 54-й армии (генерал-майор Федюнинский) Ленинградского фронта, 4-й (генерал армии Мерецков, с 16 декабря генерал-майор П. А. Иванов) и 52-й отдельных армий (с 17 декабря объединены в Волховский фронт под командованием Мерецкова) при содействии Северо-Западного фронта (генерал-лейтенант П. А. Курочкин) нанесли тяжелый урон 8 дивизиям противника, который вынужден был перебросить на тихвинское направление еще 5 дивизий. РККА продвинулась на 100–120 км, освободила от вермахта значительную территорию и обеспечила сквозное движение по железной дороге до станции Вой­бокало. Наряду с Ростовской наступательной операцией 1941 , контрнаступление под Тихвином стало первым крупным наступлением РККА в ходе Великой Отечественной вой­ны, положившим начало развернувшемуся в ноябре — декабре наступлению РККА по всему фронту и способствовавшему разгрому немецко-фашистских вой­ск под Москвой. Безвозвратные потери РККА в Тихвинской наступательной операции составили свыше 17 тыс. человек, санитарные — около 31 тыс. человек.

Лит. : Сяков Ю. А. Срыв планов немецкого командования по созданию второго кольца блокады Ленинграда, октябрь — декабрь 1941 года. Диссертация на соискание степени кандидата исторических наук. СПб., 2003; Хаупт В. Группа армий «Север»: бои за Ленинград, 1941–1944. М., 2005; Шигин Г. А. Битва за Ленинград: крупные операции, «белые пятна», потери. СПб., 2005; Шпирина Н. Ю. Оборонительные и наступательные операции советских вой­ск на внешнем фронте блокады Ленинграда в 1941–1942 гг. Диссертация на соискание степени кандидата исторических наук. СПб., 2009; Мерецков К. А. На службе народу. М., 2015. С. Е. Лазарев.