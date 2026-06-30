ТИХВИНСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Контрнаступление войск 54-й армии Ленинградского фронта, 4-й и 52-й отдельных армий при содействии войск Северо-Западного фронта, часть битвы за Ленинград.

Для скорейшего захвата Ленинграда и высвобождения сил для действия на московском направлении немецкое командование силами 39-го моторизованного и 1-го армейского корпуса (2 танковые, 2 моторизованные и 4 пехотные дивизии) 16-й армии группы армий «Север» 16 октября 1941 г. предприняло наступление на город Тихвин. Целью операции был глубокий охват войск Ленинградского фронта и соединение с финскими войсками на реке Свирь. В результате возможность сообщения с блокадным Ленинградом со стороны Ладожского озера полностью исключалась. Прорвав оборону советских войск, противник, несмотря на упорное сопротивление частей Красной Армии, 8 ноября 1941 г. захватил Тихвин и перерезал единственную железную дорогу, по которой к Ладожскому озеру шли грузы для Ленинграда. Положение осажденного города резко осложнилось. Для улучшения положения войск Ленинградского фронта и восстановления снабжения Ленинграда, Ставка ВГК приказала без промедления контратаковать противника на тихвинском направлении. По плану операции советские войска должны были силами 54-й армии Ленинградского фронта (генерал-майор И. И. Федюнинский), 4-й (генерал армии К. А. Мерецков) и 52-й (генерал-лейтенант Н. К. Клыков) отдельных армий при содействии войск Северо-Западного фронта ударами по сходящимся направлениям на Кириши и Грузино, разгромить тихвинскую группировку немецких войск. Усилив наступающие армии, в короткие сроки удалось добиться некоторого превосходства советских войск в людях и артиллерии, превосходство же в танках и авиации осталось за противником. 10 ноября, выполняя распоряжение Ставки о скорейшем переходе в наступление, севернее Новгорода атаковала противника Новгородская армейская группа Северо-Западного фронта, 12 ноября из района Малой Вишеры в направлении на Грузино — 52-я армия, 19 ноября северо-восточнее Тихвина — 4-я армия и 3 декабря из района Волхова на Кириши — 54-я армия. Недостаток времени на подготовку операции и отсутствие необходимого количества подвижных соединений серьезно тормозили развитие наступления. Только 20 ноября войска 52-й армии, прорвав оборону противника, овладели Малой Вишерой, а 7 декабря части левого фланга 4-й армии, прорвав вражескую оборону западнее Тихвина, вышли в тыл вражеской группировке и создали угрозу перехвата ее тыловых коммуникаций. Недостаток времени на подготовку операции и отсутствие необходимого количества подвижных соединений серьезно тормозили развитие наступления. Только 20 ноября войска 52-й армии, прорвав оборону противника, овладели Малой Вишерой, а 7 декабря части левого фланга 4-й армии, прорвав вражескую оборону западнее Тихвина, вышли в тыл вражеской группировке и создали угрозу перехвата ее тыловых коммуникаций. В конце декабря 54-я армия отбросила немецкие войска за железную дорогу Мга — Кириши, а войска Волховского фронта вышли к Волхову и захватили несколько плацдармов на левом берегу. В результате проведенной наступательной операции советские войска сорвали вражеский план окружить Ленинград вторым кольцом, нанесли серьезное поражение 10 дивизиям противника (из них 2 танковым и 2 моторизованным) и, продвинувшись вперед на 100120 км освободили от врага значительную часть территории. Тихвинская наступательная операция оттянула на себя значительные силы противника, тем самым способствуя разгрому немецких войск под Москвой. Потери советских соединений за 51 сутки боев составили ок. 49 тыс. человек, из них 18 тыс. безвозвратно. За героизм и мужество, проявленные в ходе наступления, более тысячи бойцов и командиров были награждены орденами и медалями, а 11 человек удостоены звания Героя Советского Союза.

Исторические источники:

Тихвин, год 1941-й. Воспоминания участников боев на тихвинском и волховском направлениях в окт.— дек. 1941 г. Л., 1974.

Автор статьи: Соколов Д. К.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015