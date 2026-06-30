ТИХОРЕЦКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Сегодня Тихорецкий историко-краеведческий музей - один из лучших музеев края.

Ежегодно наш музей посещают более 30 тысяч человек, проводятся от 15 до 20 выставок из своих фондов и фондов других музеев на самые различные темы, в фондах музея хранятся более 19 тысяч экспонатов. В Тихорецком архиве имеется решение горисполкома от 1 марта 1959 года об открытии в Тихорецке исторического музея в помещении клуба имени Меньшикова.

Музей не возникает на пустом месте. И если в марте 1959 года было принято такое решение, то ему предшествовала большая поисковая работа. А первые посетители переступили порог Тихорецкого музея на первом этаже клуба имени Меньшикова только в 1963 года - более четырех лет потребовалось для того, чтобы найти соответствующее помещение и оформить экспозицию.

Многие годы накапливал материалы по истории нашего города редактор газеты «Ленинский путь» (современное название газеты - «Тихорецкие вести») Григорий Авксентьевич Дзекун. Вклад Григория Авксентьевича в создание и открытие нашего музея неоценим: он работал в краевых архивах, библиотеках и был первым его директором до 1982 года.

Кроме него у истоков создания нашего музея стояли ветераны революции гражданской и Великой Отечественной войн , ветераны педагогического труда и просто люди, влюбленные в свой город. По крупицам восстанавливали эти люди историю возникновения и развития нашего города, опираясь на воспоминания старожилов, публикации в газетах, архивные материалы.

Общая площадь музея в 1969 году составляла 178 кв. метров, в фонды музея к тому времени было собрано около 3,5 тысяч экспонатов-документов, фотографий, различных наградных знаков, монет, книг, оружия. Основная тема экспозиции народного музея тех лет - это революционная история города Тихорецка, патриотизм советских людей, боевые и трудовые традиции.

Не случайно, когда в августе 1969 года решением исполкома краевого совета депутатов наш музей был введен в состав Краснодарского краевого историко-археологического музея-заповедника в качестве филиала, он стал называться «Тихорецкий историко-революционный музей».

Историческая часть экспозиции состоит из нескольких тематических разделов. Первый зал - зал археологии, хронологически вмещающий период от II века до н.э. по XI век н.э. Во втором зале располагается экспозиция по теме: «Экономическое и политическое развитие Тихорецка в конце XIX - начале XX веков», которая охватывает время с середины XIX века до 1917 года и включает в себя материалы по следующим темам: освоение тихорецких земель первопоселенцами, основание станции Тихорецкой Владикавказской железной дороги, культура и быт кубанского казачества на рубеже XIX-XX веков, первые революционные выступления 1902-1905 годов, социально-культурная сфера на станции на рубеже XIX-XX веков.

В экспозиции третьего зала представлен период с 1917 года по конец 1930-х годах, отражающий время установления в Тихорецке советской власти, события гражданской войны, послевоенное восстановление разрушенного хозяйства, становлении транспортных служб и промышленных предприятий в годы первых пятилеток. Экспозиция по теме «Тихорецк в Великой Отечественной войне» рассказывает о воинских формированиях, дислоцировавшихся в городе и районе в военное время, о тихоречанах, погибших в годы Великой Отечественной войны, партизанах и подпольщиках, об участии наших земляков в важнейших военных операциях, об освободителях Тихорецкой земли, о тихоречанах - Героях Советского Союза, участниках парада Победы, восстановлении объектов, разрушенных в годы ВОВ.

В зале космонавтики экспонируется комплекс предметов по истории развития отечественной космонавтики и ракетостроения, переданных в дар музею земляком-тихоречанином, дважды Героем Социалистического труда Д.И. Козловым, генеральным конструктором Федерального государственного унитарного предприятия «Государственный научно-производственный ракетно-космический центр «ЦСКБ-Прогресс»»: модели космических аппаратов, образцы материалов, предназначенных для исследования в космических условиях, документальные и фотоматериалы об этапах отечественной космической эры.

Иллюстрации:

Тихорецкий историко-краеведческий музей.