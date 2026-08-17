ТИХОНОВА Мария Владимировна

Родилась 19.03.1969, г. Калининградск. обл. Окончила Калининградский государственный университет в 1991 г.

Кандидатская диссертация : Английский буржуазный радикализм в 30-60-е годы XIX в. («манчестерская партия») (СПбГУ, 1995).

Кандидат исторических наук. Работала доцентом кафедры зарубежной истории и международных отношений Калининградского государственного университета.

Учителя : А. И. Юделевич, Г. П. Жидков, В. В. Сергеев.

Область интересов : История британских партийно-политических ин-тов XIX в., конституционно-политическая история Англии.

Сочинения: Внешнеполитическая доктрина лидеров «Манчестерской партии» в 30 – 60-е гг. XIX в. // Империи нового времени: типология и эволюция (XV-XX вв.): Вторые Петербургские чтения по новистике (22-25 апреля 1997 г.). СПб., 1999;

Британское буржуазно-радикальное движение середины XIX века в оценках англоязычной историографии // Проблемы источниковедения и историографии. Калинингр. ун-т. Калининград, 1999;

Джон Брайт и Гражданская война в США // Проблемы истории межд. отношений в новое время. Смоленск, 2002;

Ирландский аграрный вопрос в оценке Джона Брайта // Общество, политика, личность: Сб. науч. тр. Смоленск, 2003;

Проблема британского государственного устройства в системе взглядов Джона Брайта // Проблемы государственно-политического развития в истории стран Европы: Сб. науч. тр. Смоленск, 2004.