Окончил факультет Истории, политологии и права МГОУ (2005).

Кандидатская диссертация: «Исторические взгляды Б.И. Сыромятникова» (Специальность - 07.00.09 - Историография, источниковедение и методы исторического исследования) (2007).

Докторская диссертация: "Советская историческая наука в условиях идеологических кампаний середины 1940-х-начала 1950-х гг." (Специальность - 07.00.09 - Историография, источниковедение и методы исторического исследования)

Работает в Институте российской истории РАН с 2008 г.

доцент кафедры Истории России средних веков и нового времени МГОУ (2007-2016);

профессор кафедры Источниковедения Историко-архивного института РГГУ (с 2011 г.);

член Российской ассоциации историков Первой мировой войны.

ОБЛАСТЬ НАУЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ: История науки, отечественная история, историческая память

Сочинения:

Автор более 250 публикаций

Монографии:

Идеологические кампании «позднего сталинизма» и советская историческая наука (середина 1940-х-1953). М.: СПб., 2016. 424 с.

Историки, идеология, власть в России XX века. Очерки. М.: ИРИ РАН, 2014. 218 с.

Московская историческая школа в первой половине XX века. Спб.: Нестор-история, 2012. 328 с.;

Коллективные монографии:

Проблемы биоэтики в историческом контексте и социокультурной динамике общества: коллективная монография / М.А. Ведешкин, О.С. Нагорных, Ф.В. Петров и др.; под общ. ред. Н.П. Шок, М.С. Петровой. М.: Практическая медицина, 2021. 272 с. (в сост. авт. кол.)

Несломленный народ. Oт общей победы к общей исторической памяти / Колл. монография. Институт всеобщей истории Российской академии наук, Институт истории государства Министерства образования и науки Республики Казахстан / отв. ред. М.А. Липкин, Б.Г. Аяган. М.: Издательство «Весь Мир», 2021. 704 с. (в сост. авт. кол.)

Российская революция 1917 года: власть, общество, культура / Отв. ред Ю.А. Петров. М.: Политическая энциклопедия, 2017. Т.1-2. (в составе авторского коллектива)

Сеченовский университет в Российской академии наук / Кол. монография / под ред. П.В. Глыбочко / Глыбочко П.В., Балалыкин Д.А., Шок Н.П., Тихонов В.В., Цыганков Д.А. М., 2017. 272 с.: ил.

Вклад историков в сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне. На материалах Комиссии по истории Великой Отечественной войны АН СССР, 1941—1945 гг. / А.Г. Гуськов, К.С. Дроздов, С.В. Журавлев, В.Н. Круглов, Д.Д. Лотарева, В.В. Тихонов; отв. ред. С.В. Журавлев. М.; СПб., 2015. 383 с. 2-е изд. М., 2017.

Публикации документов:

Антология русского зарубежья. Т. III: История и историография России. Из научно-литературного наследия русского зарубежья. М., 2006. (автор-составитель, переводчик) (совместно с Дурновцевым В.И., Манихиным О.В., Субайкиной М.А.) (35 пл.)

Антология русского зарубежья. Т. IV: Русский язык в зарубежной России. Из научно-литературного наследия русского зарубежья. М., 2007. (автор-составитель) (совместно с Дурновцевым В.И., Манихиным О.В.) (30 пл.)

П. Н. Милюков: «русский европеец». Публицистика 20–30-х гг. XX в. / Отв. ред., составитель М.Г. Вандалковская. Подг. текста, комментарии В.В. Тихонов. М.: РОССПЭН, 2012. 326 с.

Жизнь и труды историка Б.И. Сыромятникова. М.: Канон-плюс, 2012. (В соавторстве с В.И. Дурновцевым) 480 с.

Институт истории Академии наук СССР в документах и материалах / отв. ред. А.Н. Сахаров ; Ин-т российской истории Рос. акад. наук. М. : ИРИ РАН, 2016. Вып. 1. 320 с.