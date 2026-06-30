ТИХОНОВ ИВАН ЕГОРОВИЧ

Иван Егорович родился в 1858 г. Происходил из крестьян. Обучался на дому. В 1866 г. Т. перебрался в Томск. Записался в приход Троицкой единоверческой церкви.

Собственное дело

Торговая деятельность Т. началась в 1881 г. (по другим данным – в 1884 г.). С 1884 г. он числился как купец 2-й гильдии, с 1910 г. – как купец 1-й гильдии.

Собственник конфетно-кондитерской и пряничной фабрики, разместившейся в его доме, винно-бакалейного магазина.

Участник Всероссийской выставки в Нижнем Новгороде (1896). Здесь он демонстрировал процесс изготовления из сахара макетов строившегося в Томске Троицкого кафедрального собора и собственного дома. Участник выставок в европейских городах. Его товары получили золотые медали на выставках в Лондоне (1903), Брюсселе (1904), Париже (1904).

В августе 1915 г. на фабрике случился пожар. Были уничтожены конфетное и шоколадное отделения. Несмотря на страховку в 60 тыс. руб., Т. решил продать кондитерскую фабрику, которую выкупило товарищество «Иван Кармацкий и К°». После продажи фабрики Т. отошел от дел.

Общественная жизнь

В разные годы Т. активно участвовал в общественной жизни. С 1894 г. – член городового сиротского суда, с 1901 г. – староста единоверческой Троицкой церкви. Почетный попечитель Томского городского четырехклассного училища; на собственные средства произвел ремонт школьного здания, построил гимнастическую площадку.

Щедро выделял средства на благотворительность. Финансировал церковно-приходскую школу в с. Батурино Томского уезда; соорудил ограду вокруг кладбища в с. Большое Трубачево. Удостоился золотой медали с надписью «За усердие» на Александровской ленте (1909).

С октября 1914 г. – председатель комитета помощи нуждам войны при Томском биржевом комитете.

Последние годы

В последние годы жил в своем двухэтажном каменном доме, который в 1922 г. подвергся муниципализации и отошел под жилья для преподавателей Томского технологического института Сам Т. получил одну из квартир. В 1927 г. он переселился в другой дом. Как кустарь-одиночка в школе-семилетке № 9 устроил кондитерскую мастерскую. О дальнейшей судьбе ничего неизвестно.

Семья

Вторая супруга – Ульяна Михайловна Кузнецова. У пары детей не было. Третья супруга – Надежда Михайловна Ляпунова.