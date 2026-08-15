ТИХОМИРОВ, МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ

Тихоми́ров, Михаил Николаевич (19[31].05.1893, Москва — 02.09.1965, там же) — советский историк, источниковед, археограф. Ученик С. В. Бахрушина , Б. Д. Грекова , В. Н. Перетца и др. Окончил Московский университет (1917), доктор исторических наук (1939), член-корреспондент АН СССР (1949), академик АН СССР (1953), действительный член Академии наук Польши (1959). Работал в ряде музеев, библиотек, архивов и школ, в Московском университете (с 1934, в 1945–1947 декан Исторического факультета), Институте истории АН СССР (1936–1957), Институте славяноведения АН СССР (с 1957). Инициатор воссоздания и председатель (с 1956) Археографической комиссии АН СССР. Автор работ по истории Руси и России IX–XVIII вв., истории русского города (в том числе Москвы), источниковедению (в том числе о Русской Правде, русских летописях и др.), палеографии, исторической географии, дипломатике, истории культуры, международным связям Руси/России, историографии. На всех этапах профессиональной деятельности много делал для спасения, собирания, описания и публикации письменных источников. Ключевой участник таких издательских проектов, как академическое издание Русской Правды , Мерила Праведного , Закона судного людем, возобновленное «Полное собрание русских летописей» и др. Автор ряда учебных пособий и научно-популярных книг.

Лит. : Рукописное наследие академика М. Н. Тихомирова в Архиве Академии наук СССР: научное описание / Сост. И. П. Староверова; под ред. Б. В. Левшина и С. О. Шмидта. М., 1974; Чистякова Е. В. Михаил Николаевич Тихомиров. М., 1987; Буганов В. И. Михаил Николаевич Тихомиров (1893–1965) // Историки России XVIII–XX веков. М., 1995. Вып. 2. С. 117–127; Шмидт С. О. Московский историк Михаил Николаевич Тихомиров. Тихомировские традиции. М., 2012. Т. В. Гимон.