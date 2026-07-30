ТИХОМИРОВ ЛЕВ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Революционер, позднее — активный противник революции, религиозный философ.

В 1870-1873 годах учился в Московском университете.

С 1872 года участвовал в революционном движении, в обществе «чайковцев». В 1873-1878 годах в заключении, на процессе 193-х ему было засчитано предварительное заключение. В «Земле и воле» выступал за переход к террору.

В 1879 году стал членом ИК « Народной воли » и редактором ее газеты. Бежал за границу в 1882 году, вместе с П. Лавровым выпускал «Вестник Народной воли». В 1888 году пересмотрел свои взгляды, выпустил брошюру «Почему я перестал быть революционером», подал прошение о помиловании Александру III , которое было удовлетворено.

Вернувшись в страну, стал выступать с монархических позиций против демократии. Печатался в «Московских ведомостях» и «Русском обозрении». Написал книги «Монархическая государственность» (1905), «Религиозно-философские основы истории» (1918) и др.

Был советником П. Столыпина по вопросам рабочего законодательства (1907-1911). Свои взгляды на этот предмет в 1909 году изложил в работе «Рабочий вопрос (практические способы его решения)». Выступал за страхование рабочих, но против 8-часового рабочего дня.

В 1909-1913 годах редактировал «Московские ведомости». С 1913 года жил в г. Сергиев Посад.

Сочинения:

Воспоминания, М.—Л., 1927;

Монархическая государственность. М., 1998;

Религиозно-философские основы истории. М., 2012.