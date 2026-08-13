ТИХОМИРОВ, ЛЕВ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Тихоми́ров, Лев Александрович (19[31].01.1852, Геленджик — 19.10.1923, Сергиев Посад) — революционер, позднее активный противник революции, религиозный философ.

В 1870–1873 учился в Московском университете (см. Университеты в России ). С 1872 участвовал в революционном движении, в обществе «чайковцев». В 1873–1878 — в заключении. В «Земле и воле» выступал за переход к террору. В 1879 стал членом Исполкома «Народной воли» и редактором ее газеты. Эмигрировал в 1882, вместе с П. Л. Лавровым выпускал «Вестник Народной воли». В 1888 пересмотрел свои взгляды, выпустил брошюру «Почему я перестал быть революционером», подал прошение о помиловании Александру III , которое было удовлетворено.

Вернувшись в страну, стал выступать с монархических позиций против демократии. Печатался в «Московских ведомостях» и «Русском обозрении». Написал книги «Монархическая государственность» (1905), «Религиозно-философские основы истории» (1918) и др. Был советником П. А. Столыпина по вопросам рабочего законодательства. Свои взгляды на этот предмет в 1909 изложил в работе «Рабочий вопрос (практические способы его решения)». Выступал за страхование рабочих, но против 8-часового рабочего дня. В 1909–1913 редактировал «Московские ведомости».

Соч. : Воспоминания. М.–Л., 1927; Монархическая государственность. М., 1998; Религиозно-философские основы истории. М., 2012.

Лит. : Троицкий Н. А. Крестоносцы социализма. Саратов, 2002; Репников А. В., Милевский О. А. Две жизни Льва Тихомирова. М., 2011. А. В. Шубин.