ТИХМЕНЕВ ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Образование и начало карьеры

О ранних годах жизни П.А. Тихменева известно немного. Родился он в 1824 г. С 1837 г. - в Морском кадетском корпусе. Гардемарином плавал по Балтийскому морю. Был в гребной флотилии, ходил по маршруту Петербург – Кронштадт.

После окончания учебного заведения уже мичманом нес службу на «Ретвизане» и «Стрельне», плавая по Финскому заливу. С 1846 г. – лейтенант. Служил на «Снеге», стал участником работ по промеру глубины Финского залива.

С 1848 г. – адъютант астраханского губернатора, плавал в Каспийском море на «Ленкоране». В 1852 г. Т. вернулся на Балтийский флот.

Японские берега

Выйдя из Кронштадта в 1852 г., Т. на «Палладе» предпринял плавание вокруг м. Доброй Надежды к берегам Японии. Добравшись до Японии, «Паллада» направилась дальше в Татарский пролив. Сменив судно, Т. вышел к Аяну, после чего по суше проследовал через Сибирь в Санкт-Петербург.

По возвращении назначен на невские батареи Елагина о-ва и Галерной гавани в Санкт-Петербурге.

18 июня 1856 г. Т. получил должность помощника капитана Астраханского порта. Повышен до чина капитан-лейтенанта.

Дальнейшая деятельность

В 1857 – 1865 гг. – сотрудник Российско-Американской компании (РАК). Используя материалы архива кампании и собственный опыт, Т. подготовил труд, посвященный созданию РАК и ее развитию, за который получил две Демидовские премии.

В 1864 г. Т. вернулся на действительную службу в 8-й флотский экипаж. Повышен до капитана 2-го ранга. Однако менее чем через год уволился в чине капитана 1-го ранга.

Проживая в Костромской губернии, Т. в 1878 г. и 1881 г. исполнял обязанности почетного мирового судьи Буйского уезда.

С 11 января 1882 г. Т. возглавил архив Кронштадтского порта в ранге надворного советника. Здесь он занимался научной деятельностью до самой смерти.

Скончался Т. 7 сентября 1888 г.