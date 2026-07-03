ТИХМЕНЁВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

Из потомственных дворян Ярославской губернии, православный. Окончил Рыбинскую классическую гимназию. 10.6.1889 поступил вольноопределяющимся в 137-й пехотный Нежинский полк. 5.9.1889 поступил на военно-училищный курс Московского пехотного юнкерского училища.5.8.1891 окончил курс по 1-му разряду и произведен в подпоручики (ср старшинством с 10.8.1890) с назначением в 8-ю артиллерийскую бригаду. 9.10.1894 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 25.7.1895 произведен в поручики (со старшинством с 10.8.1894). 19.5.1897 окончил академию по 1-му разряду с дополнительным курсом и произведен в штабс-капитаны за отличные успехи в науках. 26.5.1897 назначен на службу в Московский военный округ. 22.10.1898 переведен в Генеральный штаб с назначением старшим адъютантом управления 2-й отдельной кавалерийской бригады. 18.4.1899 произведен в капитаны. 27.11.1899 назначен старшим адъютантом штаба 3-й гренадерской дивизии. 18.2.1900 назначен старшим адъютантом штаба 17-го армейского корпуса. Участник похода русских войск в Китай в 1900–190 гг1. 2.7.1900 командирован в распоряжение командующего войсками Приамурского военного округа с оставлением в должности. 26.2.1902 назначен старшим адъютантом штаба 35-й пехотной дивизии. С 16.10.1902 по 20.11.1903 прикомандирован к 12-му гренадерскому Астраханскому полку для цензового командования ротой. 6.12.1903 произведен в подполковники с назначением штаб-офицером для особых поручений при штабе 9-го армейского корпуса. Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 24.3.1904 назначен правителем канцелярии полевого управления этапами Маньчжурской армии. 27.12.1904 назначен и. д. правителя канцелярии начальника военных сообщений 1-й Маньчжурской армии. 14.7.1905 утвержден в должности. С 14.5.1906 по 14.9.1906 прикомандирован к 11-му гренадерскому Фанагорийскому полку для цензового командования батальоном. 28.2.1907 назначен столоначальником Главного управления Генерального штаба. 17.9.1907 назначен и. д. начальника 1-го отделения управления военных сообщений Генерального штаба. 6.12.1907 произведен в полковники за отличие по службе с утверждением в должности. 27.9.1913 назначен командиром 60-го пехотного Замосцкого полка. Участник Первой мировой войны. 28.10.1914 произведен в генерал-майоры за боевые отличия (со старшинством с 30.8.1914). 12.2.1915 назначен командиром бригады 58-й пехотной дивизии. 17.3.1915 назначен вр. и. д. помощника начальника военных сообщений армий Юго-Западного фронта. 4.5.1915 утвержден в должности. 14.7.1915 назначен и. д. помощника начальника военных сообщений армий Северо-Западного фронта. 5.10.1915 назначен помощником главного начальника военных сообщений. 8.2.1917 назначен начальником военных сообщений театра военных действий. 10.9.1917 назначен в резерв чинов при штабе Одесского военного округа. В годы Гражданской войны участвовал в Белом движении. На 16.11.1918 начальник военных сообщений Добровольческой армии. 11.3.1919 назначен главным начальником военных сообщений ВСЮР. Эмигрировал во Францию. Председатель Союза ревнителей памяти императора Николая II и член Епархиального управления. Погребен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Жена: разведенная жена штабс-капитана корпуса военных топографов Мария Александровна (в первом браке Вейс).