ТИХИЙ Константин Теодорович
Родился 01.09.1964. Окончил факультет истории Уссурийского государственного педагогического института в 1986 г.
Кандидатская диссертация, 1993 г. Докторская диссертация: Американское общественное мнение о Советском государстве, 1921 –1933 гг. (2000).
Доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой исторического образования школы педагогики филиала Дальневосточного федерального университета в г. Уссурийске ( ранее Уссурийский государственный педагогический институт)
Сочинения: Автор 2 монографий, и более 30 публикаций
Американцы о Стране Советов. 1921-1933 гг. – Владивосток: Дальнаука, 2000. – 256 с.
Годы упущенных возможностей: очерки истории советско-американских экономических и культурных связей в 1920-1930-е гг. – Уссурийск: Изд-во ДВФУ (филиал в г. Уссурийске), 2011. – 135 с.
Американцы о внешней политике СССР, 1929-1933 // Внешняя политика США в первой половине XX в. /Под ред. В.К.Фураева. – СПб.: Образование, 1996.
СССР глазами американцев // США: ЭПИ. – 2001. - №8.
«Имидж» коллективизации в СССР. ( С точки зрения иностранных наблюдателей) // Россия и АТР. Владивосток. – 2000. - №2
История советского Дальнего Востока в 1920-е - первой половине 1940-х гг. в трудах зарубежных авторов /Проблемы отечественной истории. Материалы научной конференции – Уссурийск: Изд-во УГПИ, 2006.
Уолтер Дюранти о Советском Союзе: мифы и реальность // Новая и новейшая история. – 2008. - № 5.
Палестина или Россия: дискуссии в американском обществе о решении на Дальнем Востоке еврейского вопроса в СССР в 1920-1930-е гг. / Социальные и гуманитарные науки. – 2007. - № 2.
Проблема формирования позитивного образа СССР в США в первой половине 1920-х гг. // Ойкумена. – Владивосток. – 2009. - №1.
Пресса США о борьбе с троцкизмом в СССР в 1920-е гг. / вопросы археологии, истории и этнографии Дальнего Востока. – Владивосток: Дальнаука, 1997.