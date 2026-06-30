ТИХИЙ Константин Теодорович

Родился 01.09.1964. Окончил факультет истории Уссурийского государственного педагогического института в 1986 г.

Кандидатская диссертация , 1993 г. Докторская диссертация : Американское общественное мнение о Советском государстве, 1921 –1933 гг. (2000).

Доктор исторических наук, профессор , заведующий кафедрой исторического образования школы педагогики филиала Дальневосточного федерального университета в г. Уссурийске ( ранее Уссурийский государственный педагогический институт)

Сочинения: Автор 2 монографий, и более 30 публикаций

Американцы о Стране Советов. 1921-1933 гг. – Владивосток: Дальнаука, 2000. – 256 с.

Годы упущенных возможностей: очерки истории советско-американских экономических и культурных связей в 1920-1930-е гг. – Уссурийск: Изд-во ДВФУ (филиал в г. Уссурийске), 2011. – 135 с.

Американцы о внешней политике СССР, 1929-1933 // Внешняя политика США в первой половине XX в. /Под ред. В.К.Фураева. – СПб.: Образование, 1996.

СССР глазами американцев // США: ЭПИ. – 2001. - №8.

«Имидж» коллективизации в СССР. ( С точки зрения иностранных наблюдателей) // Россия и АТР. Владивосток. – 2000. - №2

История советского Дальнего Востока в 1920-е - первой половине 1940-х гг. в трудах зарубежных авторов /Проблемы отечественной истории. Материалы научной конференции – Уссурийск: Изд-во УГПИ, 2006.

Уолтер Дюранти о Советском Союзе: мифы и реальность // Новая и новейшая история. – 2008. - № 5.

Палестина или Россия: дискуссии в американском обществе о решении на Дальнем Востоке еврейского вопроса в СССР в 1920-1930-е гг. / Социальные и гуманитарные науки. – 2007. - № 2.

Проблема формирования позитивного образа СССР в США в первой половине 1920-х гг. // Ойкумена. – Владивосток. – 2009. - №1.

Пресса США о борьбе с троцкизмом в СССР в 1920-е гг. / вопросы археологии, истории и этнографии Дальнего Востока. – Владивосток: Дальнаука, 1997.