ТИГРАН II ВЕЛИКИЙ

Тигрáн II Вели́кий Арташесид (140, ? — 55 до н. э., ?) — царь Армении в 95–55 до н. э. (в 83–69 до н. э. — также и в Cелевкидском царстве), сын Тиграна I (115–95 до н. э.). В 115–95 до н. э. Т. II В. был заложником у парфянского царя Митридата II . Как царь развернул завоевания (доведя территорию царства до более 1 млн кв. км). В 94 до н. э. присоединил Цопк (Софену), завершив этим объединение 15 армянских областей. В 93 до н. э. Т. II В. заключил союз с Митридатом VI Евпатором , царем Понта. Понт получил свободу действий на западе, Армения — на всех остальных направлениях. Договор был закреплен браком Т. II В. с дочерью Митридата Клеопатрой. В 93–91 до н. э. понтийско-армянские вой­ска завоевали Каппадокию; римскому полководцу Сулле удалось их изгнать. В этот период зависимыми от Армении стали Иберия и Албания, а Т. II В. провел военную реформу с целью последующих завоеваний.

В 87 до н. э. отнял значительные области у Парфии , включая северную Месопотамию и сопредельные территории. Царь Парфии Готарз отказался в пользу Т. II В. от титула «царь царей». В 83 до н. э. Т. II В. завоевал Селевкидское царство, Коммагену, Киликию, Финикию, его верховное владычество признало Набатейское царство и смежные арабские племена. Ряд городов на этой территории (Библ, Сидон, Тир и др.) получили автономию. Т. II В. заключил договор с пиратами Средиземно­морья. В 80–70-х до н. э. Т. II В. выстроил крупный центр Тигранакерт. В 71 до н. э. Митридат Евпатор, потерпевший поражение от Рима в 3-й Митридатовой вой­не, нашел пристанище в Армении, что стало поводом для римского военачальника Лукулла начать римско-армянскую вой­ну (69–66 до н. э.). 6 октября 69 до н. э. в сражении при Тигранакерте Лукулл одержал победу, но 22 сентября 68 до н. э. на пути в Арташат потерпел поражение у р. Арацани. Рим сменил его Помпеем , который заключил союз с Парфией. В 66 до н. э. Фраат, царь Парфии, с юга и одновременно Помпей, чьим союзником был сын Т. II В. (Тигран Младший), с запада вступили в Армению и дошли до Арташата. Т. II В. во избежание крушения государства явился к Помпею и заключил Арташатский договор, по которому отказался от всех завоеваний, кроме Сев. Месопотамии. Цопк остался в составе Армении (там должен был править Тигран Младший). Армения обязалась выплатить Риму 6 тыс. талантов и была провозглашена дружественной Риму страной.

При Т. II В. продолжалась эллинизация страны. При его дворе жил Метродор Скепсийский. Правлению Т. уделено значительное внимание в античной историографии (Помпей Трог, Страбон, Плутарх, Аппиан, Дион Кассий) и в древнеармянской ( Мовсес Хоренаци ). Т. II В. сменил его сын Артавазд II (55–34 до н. э.).

Лит .: Саркисян Г. Х. Тигранакерт, М., 1960; Арутюнян А. Ж. Столица Великой Армении Тигранакерт в контексте армяно-римско-ближневосточных межгосударственных отношений. Ростов-на-Дону, 2019. А. Ж. Арутюнян .