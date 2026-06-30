ТИГРАН I
Тигрáн I — 1. Царь (ок. 565 — 535 до н. э.) первого Армянского царства (Армина, конец VII — 3-я четверть VI в. до н. э.) из династии Ервандидов (греч. Оронтидов), сын Ерванда. Полулегендарные и беллетризованные сообщения о нем приведены в «Киропедии» Ксенофонта и у Мовсеса Хоренаци. Согласно им, Т. I не поддержал попытку своего отца Ерванда I (1-я треть VI в. до н. э.) свергнуть власть Мидии, сдружился с Киром II, пользовался милостью мидийского царя Астиага и сменил отца на престоле Армении; затем помог Киру II захватить Мидийскую державу и участвовал в его дальнейших походах в качестве его важнейшего вассала. Позднее Кир II превратил Армению из зависимого царства в сатрапию под началом своего сына (видимо, после смерти Т. I). Имена Т. I и Ерванда — иранские, что говорит о влиянии на Армину ее мидийских сюзеренов ко времени воцарения Ерванда и позднее.
2. Царь Великой Армении (ок. 115 — 95 до н. э.) из династии Арташесидов, сын Арташеса I. Отложился из-под верховной власти Парфии и успешно боролся c парфянами. Отец Тиграна II.
Лит.: Дьяконов И. М. Предыстория армянского народа. Ереван, 1968. А. А. Немировский.