ТИФОНТАЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Китаец на русской службе

В исторической литературе практически не сохранилось сведений о ранних годах жизни Николая Ивановича. Известно, что его настоящее имя Цзи Фэнтай, родился он в уезде Хуансянь провинции Шаньдун.

В 1873 г. Т. перебрался в Россию как переводчик для прибывших в империю китайских рабочих из Шаньдуна. Эти рабочие должны были строить порты и города на Дальнем Востоке. Спустя недолгое время Т. устроился переводчиком на работу в органы власти Приморской области и Хабаровска.

Участник российско-китайских переговоров об уточнении границы в 1886 г. на стороне Российской империи. В результате пограничный столб близ Хабаровска был перенесен на не то место, и Россия получила большие территории, которые отдала только в 2005 г.

Торговля

Не сохранилось точных сведений о том, когда начал вести торговлю Т. По одной версии он уже был купцом на момент приезда в Россию, по другой – свое дело он открыл только на чужих землях. Первоначально у него были торговая лавка и мастерская.

В 1880-е гг. Т. давал другим китайским торговцам доверенности на право вести торговую деятельность на Дальнем Востоке. В 1885 г. он предпринял попытку стать русским подданным, однако прошение отклонили, поскольку Т. не захотел стать православным.

В марте 1891 г. Т. познакомился с будущим Николаем II, который зашел к лавку к китайцу во Владивостоке. В результате этой встречи Т. удостоился высшего купеческого титула. Вторая попытка получить русское подданство увенчалась успехом (18.12.1893).

С 1895 г. – купец 1-й гильдии. В этом же году Т. организовал отправку русского парохода «Телеграф» по р. Сунгари.

Снабжение русской армии

В годы Русско-японской войны Т. было поручено снабжение русской армии. Масштабы были весьма впечатляющими. На собственные деньги Т. подготовил отряд, закупил лошадей и амуницию. За поимку Т. японцы даже объявили награду. В итоге Т. пережил несколько покушений на него.

По итогам войны компания Т. оказалась на грани разорения. Стремясь поправить свои дела, Т. отправился в столицу. В 1907 г. кредиторы и подрядчики потребовали от Т. рассчитаться по всем долгам за время войны. Они же организовали в Хабаровске «Администрацию по делам торгового дома Тифонтай и Ко» и обратились к правительству за содействием в возвращении своих денег. В итоге в 1908 г. Т. получил из казны 500 тыс. руб. Однако этой суммы было недостаточно для покрытия всех убытков.

Умер Т. в мае 1910 г. в столице Российской империи.

Семья

Супруга – Ян Ун Цзы.