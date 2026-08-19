ТИФОН, ТИФОЕЙ (др.-греч. Τυϕώς, Τυφῶν, Τυφωεύς «дымящийся», лат. Typhon, Typhoeus)

В древнегреческой мифологии чудовище, порождение Геи и Тартара (Hesiod. Theog., 820-822).

В другой версии мифа рассказывается, что Гера в отместку Зевсу, породившему Афину, самостоятельно произвела на свет Тифона, ударив рукой о землю. Согласно Гесиоду, у Тифона сто змеиных голов, полыхающие огнем глаза, каждая из его глоток издает дикие голоса (Theog., 823-835). Тифон восстал против Зевса, боги в панике бежали от Тифона, превращаясь в различных животных (Apollod., I, 6, 3). Однако Зевс победил чудовище и отправил его в Тартар (Hesiod. Theog., 836-868). Согласно Гомеру, он покоится в недрах земли во владениях ариманов в Киликии (Il., II, 273, cp.: Verg. Aen., IX, 715-716), по другой версии – под горой Этна, которую на него навалил Зевс, откуда Тифон изрыгает пламя (Aeschyl. Prom., 365-372).

От брака Тифона с Ехидной родились многие чудовища – пес Кербер , лернейская гидра, химера (Hesiod. Theog., 306-325).

Иллюстрация :

Зевс бросает молнию в Тифона. Халкидская гидрия. 550 г. до н.э. Мюнхен, Государственное античное собрание.

Автор статьи: О.В. Кулишова