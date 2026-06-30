ТИДЖАНИЯ

Тиджáния (Тиджанийя) — суфийское братство (тарикат), основанное алжирцем-бербером Ахмадом ат-Тиджани в конце XVIII в. и утверждавшее непогрешимость этого тариката и избранность его членов. Изначально тиджаниты защищали права бедных, выступали за социальные реформы и восстановление чистоты ислама. А. ат-Тиджани утверждал, что свое учение он получил напрямую от пророка Мухаммада , чем вызывал критику представителей других тарикатов. В середине XIX в. последователи Т. создали отдельное государство в бассейне рек Сенегал и Нигер. Лидер тариката запрещал его членам пользоваться покровительством других шейхов, взамен обе­щая свое заступничество и спасение в Судный день. Самое важное мероприятие для тиджанитов — празднование дня рождения пророка Мухаммада, на котором читают поэтические произведения и рассказывают о жизни пророка. Активная антихристианская деятельность членов тариката привела к военному противостоянию французских колониальных властей и последующему ослаблению позиций тариката. В настоящее время тарикат насчитывает десятки миллионов человек в арабских странах, в штате Керала в Индии, а также в Сенегале, Нигерии, Мали, Судане, Гане и др.

Лит. : Али-заде А. А. Тиджаниты // Исламский энциклопедический словарь. М., 2007. Л. В. Иванова.