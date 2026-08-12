ТИЦИАН

Итальянский художник эпохи Возрождения , представитель венецианской школы живописи.

Детство и юность

Тициан родился неподалеку от Венеции в местечке Пьеве ди Кадоре в семье государственного советника и военного Грегорио Вечелли и его жены Лучии. Точная дата рождения художника неизвестна. Согласно свидетельству о смерти, хранящемуся в венецианской церкви Сан Кансиано, Тициан умер в возрасте 103 лет. Таким образом, дата его рождения может быть отнесена к 1473 г. Однако в письме 1571 г. к испанскому королю Филиппу II художник представлялся «его слугой 95 лет». Тогда дата рождения Тициана приходится на 1476 г. И, наконец, современники великого живописца, Лудовико Дольче и Джорджо Вазари , свидетельствовали, что Тициан родился между 1488 и 1490 г. Именно эту датировку исследователи творчества выдающегося мастера считают наиболее вероятной.

История семьи Вечеллио умалчивает, были ли среди ее старших членов люди, увлеченные изобразительным искусством. Так или иначе, сыновья Грегорио и Лучии довольно рано проявили интерес к рисунку. Пара поддержала их выбор, и 10-летний Тициан и его старший брат Франческо были отправлены в Венецию, где поступили в мастерскую известного мозаичиста Себастьяно Цукатто. Обучение продлилось три или четыре года, после чего Тициан перешел под крыло, пожалуй, самого известного и выдающегося художника Венеции на тот момент – Джованни Беллини. Трудно переоценить важность этого события в биографии живописца. В этой мастерской юный Тициан не только получил выдающиеся знания, но и познакомился с другими дарованиями, ставшими главными представителями венецианской школы – Джакомо Пальмой Старшим, Лоренцо Лотто , Себастьяно Лучиани и Джорджоне . Отказавшись от мозаики, среди новых направлений Тициан освоил фресковую живопись. В условиях венецианского климата это направление в силу плохой сохранности пользовалось меньшей популярностью, чем станковая живопись. Тем не менее, сохранились фрагменты ранних работ Тициана для дворца Моросини и Фондако деи Тедески, выполненные вместе с Джорджоне. Именно этому автору часто приписывались работы, сейчас атрибуируемые раннему Тициану. Такая «неразбериха» неслучайна: оба мастера, выходцы из мастерской Беллини, работали в схожей манере, и в этот ранний период их становления копировали стиль своего учителя.

Быстрое распространение в Венеции в 1510 г. чумы, унесшей жизнь его друга и соратника Джорджоне, вынудило Тициана временно переехать в Падую, где он впервые создал самостоятельные фресковые произведения для Скуола дель Санто.

Творчество

В 1512 г. Тициан возвращается в Венецию, и начинается новый этап в его карьере. Созданные им ранее в соавторстве фрески положительно зарекомендовали его как в среде живописцев, так и в венецианском обществе. В 1517 г. он получил должность официального художника Венецианской Республики, которую непрерывно занимал в течение 60 лет. Первые заказы в 1512 г. - завершение росписей, начатых покойным Джорджоне, и работа над фресками Палаццо Дукале. В этом же году художник открыл собственную мастерскую около Гранд-Канала, точное месторасположение которой до сих пор неизвестно. В 1513 г. Папа Леон X пригласил Тициана перебраться в Рим, однако тот отказался от столь заманчивого предложения. Его выбор, вероятно, был обусловлен меньшей конкуренцией среди венецианских живописцев и устойчивым положением в городе. Так, стоит принять во внимание тот факт, что с переездом в 1511 г. Себастьяна дель Пломбо в Рим, а Лоренцо Лотто в 1513 г. в Бергамо, Тициан становился самым талантливым среди молодого поколения венецианских живописцев. Его позиция успешного художника в республике упрочнилась со смертью его учителя, Джованни Беллини, в 1516 г.

На 1516-1530-е гг. приходится период развития и формирования индивидуального стиля живописца. Помимо монументальной религиозной живописи, Тициан начинает активно работать в жанре портрета. Среди его заказчиков не только венецианцы, но и представители знатнейшего сословия из Мантуи, Ферарры и Урбино. Всех их объединяло восхищение особенным колоритом Тициана. Динамичные многофигурные полотна создавались при помощи диагональной композиции и энергично положенных мазков, соединяющихся в контрастные цветовые пятна («Мадонна Пезаро», 1526). Монументальность, эпичность и реализм созданных венецианским мастером образов указывает также на влияние живописи Микеланджело и Рафаэля («Вакх и Ариадна», 1520-1523). Тем не менее, именно особый колорит делает его картины действительно уникальными. В 1521 г. Тициан переживает подлинный триумф – он создает впоследствии многократно скопированное в его мастерской полотно «Св. Себастьян» для апостольской нунциатуры в Брешии, что вывело его на новый уровень признания.

На этот же период приходятся его отношения с Цецилией Солдано, которая родила ему двух сыновей и двух дочерей (по другим источникам троих дочерей). После смерти возлюбленной в 1530 г. Тициан попросил свою сестру Орсу переехать к нему в Венецию, чтобы взять на себя заботы о его доме и детях. На 1530 г. приходится и другое важное событие в жизни художника – он знакомится и пишет портрет Карла V (Карлос I Испанский) , который находился в Болонье по случаю своей коронации. Эта работа произвела на императора должное впечатление, заложив основу для их многолетней дружбы и сотрудничества. Существует легенда о том, что однажды художник писал Карла и уронил кисть, король поднял ее, якобы произнеся: «услужить Тициану почетно даже императору». В 1533 г. и в 1548 г. в Германии Тициан вновь создает портреты правителя, в которых проявил себя не только выдающимся мастером, но и тонким психологом. Нельзя не отметить, что столь важная встреча с императором стала возможна благодаря протекции Федерико Гонзага , герцога Мантуи, который в 1533 г. даровал Тициану дворянское звание графа Палатинского.

В 1530-1550-х гг. стиль Тициана претерпевает некоторые изменения. В его работах появляется еще больше драматичности и динамики, выраженных наиболее полно в его полотнах батального жанра. Теперь колорит строится на основе ведущих и подчиненных цветов, создавая эмоциональное звучание красок. Отныне краситель не просто средство, техническая сторона картины, но важная часть характеристики человека, создаваемого образа портретируемого.

В поздний период творчества, в 1550-1576 гг., Тициан становится еще более требовательным к себе как живописцу. Он экспериментирует с подмалевком и общим колористическим настроением картины. Часто он, уже завершив работу, возвращается к произведению, чтобы его усовершенствовать. Тем не менее, этот период был также плодовит и многообразен в сюжетах его полотен. Тициан активно сотрудничает с преемником Карла, испанским королем Филиппом II. И, несмотря на то, что художник никогда не бывал в Мадриде при дворе, он получил множество заказов от короны, в том числе, для украшения строящегося дворца-монастыря Эль Эскориаль. Также с 1555 г. Тициан активно выполняет заказы римской католической церкви, направленные на распространение контрреформационной идеологии.

Посетивший в 1566 г. Тициана Джорджо Вазари писал, что художник, хоть и очень стар, но встретил его с кисточками в руке. Живописец хотел быть похоронен в церкви Санта Мариа деи Фрари, и в качестве платы за погребальное место предложил одно из последних произведений, над которым он работал - «Оплакивание Христа». Однако с завершением полотна возникли сложности, и Тициан решил упокоиться в своем родном городке. Однако в августе 1576 г. Венецию снова захватила эпидемия чумы. 27 августа этого же года Тициан скончался, заразившись от своего сына. По законам того времени, тело художника должно было быть сожжено, однако власти сделали исключение. Они также оплатили его захоронение в церкви деи Фраи. А незавершенное в качестве оплаты полотно «Оплакивание Христа» было впоследствии закончено Пальмой Младшим, но так и не помещено рядом с захоронением Тициана.

Выдающийся живописец, Тициан создал многочисленные произведения на разнообразные сюжеты, внеся свое имя в ряд титанов эпохи Возрождения.