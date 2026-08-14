ТИБУЛЛ, АЛЬБИЙ (лат. Albius Tibullus)

Римский поэт.

Родился в Лации, в семье римского всадника. Ок. 41 г. семья Тибулла лишилась части своего имения из-за наделения ветеранов Октавиана землей, но оставшейся части вполне хватило, чтобы обеспечить Тибуллу достойное образование; вообще, его имущества было вполне достаточно для обеспечения жизни. Находясь в Риме, Тибулл сблизился с Марком Валерием Мессалой Корвином и стал членом его литературного кружка, куда входил и молодой Овидий. Он был дружен с Горацием , который посвятил ему послание и оду. В 30 или 29 г. он сопровождал Мессалу в Киликию, но по дороге заболел и остался на Коркире, в 27 г. – в Аквитанию. У Тибулла было слабое здоровье, он постоянно болел, и страх смерти – частый мотив в его творчестве.

Тибулл писал элегии, которые составили 2 из трех книг так называемого Тибуллова корпуса (в третью входят элегии Лигдама и Сульпиции и анонимный панегирик Мессале). I книга из 10 элегий состоит из стихов, которые посвящены Делии (по ее имени книга получила название «Делии»; ее настоящее имя Плания), юноше Марату, кроме того, там есть хвалебный гимн Мессале и восхваление покоя. Книга II называется Немезида, также по имени девушки-адресата элегий.

Тибулл старательно устраняется от современности, он – единственный поэт своей эпохи, ни разу не назвавший Августа по имени; он обращен то в золотой век, то в прекрасное будущее рядом с любимой. Тематика его элегий разнообразна, он тяготеет к буколике и любовной тематике, но Тибулл редко последовательно развивает одну тему. Его мышление ассоциативно, он сплетает множество мотивов.

Стиль Тибулла прост и изыскан, у него нет ученых аллюзий и мифологических экскурсов. Древние авторы высоко ценили его поэзию.

Сочинения :

Tibulle. Élégies / Ed. M. Ponchont. Paris, 1967;

Валерий Катулл. Альбий Тибулл. Секст Проперций / Ред. Ф. А. Петровского. М., 1963.