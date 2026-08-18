ТИБИЯ (лат. tibia)

Античный духовой инструмент, древнеримский аналог греческого авлоса.

Название инструмента (tibia – буквально «берцовая кость») связано с тем, что его основная часть изначально изготавливалась из костей животных. На русский язык название tibia не совсем корректно переводится часто как «флейта», однако современная флейта относится к лабиальным инструментам, тогда как авлос и тибия были лингвальными: в язычковых, или лингвальных инструментах воздух вдувается через язычок (трость), правда, неясно, одинарный ли он был у тибии и авлоса (как у кларнета) или двойной (как у гобоя). Тибия, как и авлос, имела множество разновидностей и форм, разный тембр и диапазон, при её изготовлении использовались разные материалы. Существовали двойные тибии, т.е. тибии с двумя трубками – правой и левой (tibia dextra и tibia sinistra). На такой тибии, состоявшей из двух неравных по длине и диаметру трубок, можно было издавать звуки различной высоты: одна из них тянула один-единственный протянутый звук, а другая вела мелодическую линию. Описание игры на двойной тибии приводится в трактате Варрона «О сельском хозяйстве» (I, 2, 15): в тибии «ведь правая трубка не то же, что левая, и однако они как-то объединены между собой, потому что одна наигрывает мелодию песни (eiusdem carminis modorum incentiva), а другая ей вторит (succentiva)»: левая трубка (та, что вторит) помещалась под отверстиями правой (Varro. De re rust. I, 2, 15-16), т.е. правая (tibia dextra) была tibia incentiva («запевающая, ведущая»). Музыканты, игравшие на тибии, назывались «тибистами» (tibicines). С тибией и тибистами был связан праздник Малых Квинкватрий, посвященный Минерве. Соответствующий миф приводит Овидий в «Фастах»: Минерва проделала отверстия в трубочке из самшита (buxus); звук ей понравился, но не понравилось отражение в воде своего лица с надувшимися щеками. Брошенную тибию подобрал сатир Марсий , вызвавший потом на состязание Феба и жестоко им наказанный; поэтому Минерва называет себя изобретательницей тибии (Ov. Fas., VI, 695–710).

Иллюстрация :

Трио бродячих музыкантов, играющих на авлосе (тибии), кимвале и тимпане. Мозаика из Помпей. Неаполь, Национальный археологический музей.

Автор статьи: Т.В. Кудрявцева