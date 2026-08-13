ТИБЕТ

Тибéт — многозначный термин, используемый для обозначения района Внутренней Азии на Тибетском на­горье (ТН); исторической области, населенной тибетоязычным населением (численность около 5,4 млн человек) с общими генетическими, этнокультурными и религиозными особенностями; государства, существовавшего, по крайней мере, с VI по ХХ в.; Тибетского автономного района (ТАР, с 1956) и(или) ТАР вместе тибетскими территориями, включенными в соседние провинции Китайской Народной Республики (КНР).

В Т. известны палеолитические и неолитические артефакты человеческой деятельности возрастом 40–2,6 тыс. лет. На рубеже нашей эры в Зап. и Сев.-Зап. Т. находилась страна Шангшунг. Около 95 до н. э. — 846 н. э. на юго-востоке ТН правила Ярлунгская династия, создавшая Тибетское государство. В VII в. н. э. оно стало одной из главных сил во Внутренней Азии. При царе Сонгцэне Гампо (см. Сронцзангамбо , 617–540) проведены реформы, введена письменность, распространялся буддизм (ставший основной религией Т.), расширялись границы, тибетские племена интегрировались, совершались военные походы, установлен мир с китайской империей Тан. Далее границы Тибетского государства расширялись, возобновилась вой­на с Тан, захвачены обширные территории, в том числе в Вост. Турке­стане. В 763 тибетцы разбили танские вой­ска, заняли столицу Тан Чанъань и посадили на императорский престол своего ставленника. К концу VIII в. Т. достиг вершины могущества. В 821–822 заключен договор, где Т. и Тан рассматривались как независимые равноправные государства. В последующие годы в Т. росла не­стабильность. Царь Ландарма сделал безуспешную попытку уничтожить в Т. буддизм и вернуться к религии бон. После его убийства в 842 началась борьба за власть, государство распадалось. Некоторые территории отошли под власть Китая и Тангутской империи ( Си-Ся ). С Х в. в Т. началось сращение духовной и светской власти, политическая жизнь стабилизировалась; отношения с китайскими государствами были слабыми.

В 1206 или 1207 тибетцы выразили покорность Чингисхану (см. Чингисхан ). В 1240 в центральный Т. вторгся монгольский отряд Ледже и Дорд-дархана, посланный Годаном. В 1247 к Годану прибыл глава буддийской школы Сакья — Кунга Гьелцен. Годан дал ему власть над всем Т. Были заложены основы отношений теократических правителей Т. с монгольскими, а затем маньчжурскими монархами по принципу «духовный наставник — светский покровитель» (НП) ( тиб. чой–йон), означавшие помощь монарха ламе в светских делах. В 1253 племянник Кунга Гьелцена — Пагпа-лама обратил в буддизм Хубилая — внука Чингиса. В 1254 Хубилай дал Пагпе власть над Т. К 1271 Хубилай, уже ставший ханом Монгольской империи (МИ), присоединил к ней почти весь Китай и объявил девиз правления Юань. Т. признавал зависимость от МИ, отношения соответствовали принципу НП.

В 1351 в Китае началось восстание Красных повязок, он отделился от МИ, образовав империю Мин. Т. погрузился в борьбу кланов, Мин — в вой­ны с монголами. Тибето-китайские связи сводились в основном к торговле, приездам тибетцев в Китай за пожалованиями и т. д. Феодальные усобицы в Т. в конце XV — XVI в. велись под религиозными знаменами, но не были вой­нами между школами тибетского буддизма . Во 2-й половине XVI в. западные монголы установили тесные отношения с Т. В 1578 тумэтский Алтан-хан обменялся титулами с одним из высших лам буддийской школы Гелуг — Сонамом Гьяцо (1543–1588), который был провозглашен Далай-ламой (ретроспективно 3-м; 1-м и 2-м — его предыдущие воплощения). С помощью монголов институт Далай-ламы стал центром интеграции Т. Хошутский Гуши-хан , установив конт­роль над всем Т., передал в 1642 власть над ним Далай-ламе V.

В этот период тибетские ламы контактировали и с маньчжурской империей Цин, которая некоторое время была соседом китайской империи Мин. В 1644 маньчжуры заняли Пекин и перенесли туда свою столицу. Китай стал частью империи Цин. Далай-лама V нанес визит в Пекин (отбыл оттуда в 1653). В последующие годы нарастало противостояние Цин с монгольским Джунгарским ханством . Хошутское влияние в Т. ненадолго сменилось джунгарским. В начале XVIII в. джунгары покинули Т., туда вступили цинские вой­ска. Цинское влияние в последующем усиливалось. Многие авторы (в основном на основании китайских источников) считают, что Т. стал частью «цинского Китая», другие — что он был зависимым от Цин государством. Главные аргументы первых — наличие цинских чиновников и вой­ск, введение некоторых цинских законов и порядков; вторые доказывают, что это не признаки сюзеренитета над Т. или его вхождения в состав империи, Т. не был завоеван, не приносил вассальной присяги, не заключал соглашений о вхождении в состав империи, консенсус между тибетцами и цинскими властями был только по отношениям НП между Далай-ламой и маньчжурским императором. В Т. высшая власть принадлежала Далай-ламе, хотя были периоды, когда фактически правил регент, эффективность влияния цинского резидента (амбаня) на Т. с XVIII в. варьировала.

Великобритания ставила целью «открыть» Т., добиться для себя привилегий и «зафиксировать сюзеренитет» над ним маньчжурской династии, чтобы исключить влияние России. Для этого в 1904 состоялась военная экспедиция Ф. Э. Янгхасбенда. Далай-лама XIII бежал во Внешнюю Монголию, безуспешно надеясь получить поддержку России. Представители Британии и Т. подписали в его столице Лхасе конвенцию. В 1906 англо-китайская конвенция объявила сюзеренитет Цин над Тибетом. Цинские вой­ска в 1910 примерно на два года заняли Лхасу. Вернувшийся Далай-лама бежал в Индию. В 1911 провозгласила независимость Внешняя Монголия. В 1912 пала империя Цин, и вновь провозглашенная Китайская республика предъявила претензии на все ее территории, в том числе не входившие в Китай. В 1912 Далай-лама XIII вернулся в Лхасу. 23 января 1913 он издал декларацию о независимости. В 1913–1914 в Симле прошли англо-китайско-тибетские переговоры о статусе Т., но китайская сторона не подписала соглашение.

Т. соответствовал главным критериям независимого государства, обозначенным в Конвенции Монтевидео 1933, лежащей в основе признания правосубъектности государств с точки зрения международного права: имел постоянное население (по крайней мере, на территории, подконтрольной тибетскому правительству), определенную территорию, правительство и способность входить в отношения с другими государствами. Т. был независимым государством de facto и de jure (признан соглашением с Монголией в 1913 — после признания Монголии Россией соглашением 1912 и до признания автономного статуса Внешней Монголии под сюзеренитетом Китая соглашением 1915).

После создания КНР в 1949 интеграция Т. в Китай была объявлена одной из главных задач. В 1950 Народно-освободительная армия Китая вступила в Т. и разбила тибетскую армию. 23 мая 1951 представители Далай-ламы XIV подписали в Пекине соглашение о «мирном освобождении» Т. Ряд исследователей обосновывают его нелегитимность. Вскоре на тибетских землях, включенных в китайские провинции, началось народное восстание, которое перекинулось на остальную территорию Т. Далай-лама XIV и десятки тысяч тибетцев бежали в Индию и другие страны. Подавление восстания сопровождалось сломом традиционализма и строительством социализма. Репрессии и разрушения ускорились в период Культурной революции в КНР (с 1966 до смерти Мао Цзэдуна ). Тибетские топонимы, культура и язык заменялись китайскими, религия уничтожалась. Число погибших от репрессий тибетцев оценено в 3–30 % их численности. К началу 1970-х из 6259 монастырей и других религиозных центров в Т. осталось 7–13. С 1951 по 1979 из 592 558 представителей духовенства около 110 тыс. было подвергнуто пыткам или убито, около 250 тыс. лишено сана и изгнано.

После смерти Мао режим в Т. был смягчен, разрешена религиозная деятельность под управлением Коммунистической партии Китая (КПК), проводятся масштабные экономические реформы, реализуются инфраструктурные и другие проекты, происходит интенсивная иммиграция китайцев. В Т. открылись свыше 3 тыс. культовых объектов. Но недовольство населения сохраняется, регулярно проходят антикитайские акции. После подавления крупных волнений в 2008 режим ужесточился, внешние границы ТАР блокированы, независимая информация о положении в Т. малодоступна.

В Индии (г. Дхарамсала) действует Центральная тибетская администрация, имеющая преемственность от правительств независимого Тибетского государства; до 2011 возглавлялась Далай-ламой XIV.

Лит. : О тибетском вопросе. Пекин, 1959; Далай-лама XIV . Моя земля и мой народ. СПб., 2000; Шакабпа В. Д. Тибет: политическая история. СПб., 2003; Кычанов Е. И., Мельниченко Б. Н. История Тибета с древнейших времен до наших дней. М., 2005; Laird T. The Story of Tibet. New York, 2006; Goldstein M. C. A History of Modern Tibet. Vol. 2. Berkeley–Los Angeles, 2007; Кузьмин С. Л. Скрытый Тибет. М., 2020. С. Л. Кузьмин.