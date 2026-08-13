ТИБЕТ
Тибéт — многозначный термин, используемый для обозначения района Внутренней Азии на Тибетском нагорье (ТН); исторической области, населенной тибетоязычным населением (численность около 5,4 млн человек) с общими генетическими, этнокультурными и религиозными особенностями; государства, существовавшего, по крайней мере, с VI по ХХ в.; Тибетского автономного района (ТАР, с 1956) и(или) ТАР вместе тибетскими территориями, включенными в соседние провинции Китайской Народной Республики (КНР).
В Т. известны палеолитические и неолитические артефакты человеческой деятельности возрастом 40–2,6 тыс. лет. На рубеже нашей эры в Зап. и Сев.-Зап. Т. находилась страна Шангшунг. Около 95 до н. э. — 846 н. э. на юго-востоке ТН правила Ярлунгская династия, создавшая Тибетское государство. В VII в. н. э. оно стало одной из главных сил во Внутренней Азии. При царе Сонгцэне Гампо (см. Сронцзангамбо, 617–540) проведены реформы, введена письменность, распространялся буддизм (ставший основной религией Т.), расширялись границы, тибетские племена интегрировались, совершались военные походы, установлен мир с китайской империей Тан. Далее границы Тибетского государства расширялись, возобновилась война с Тан, захвачены обширные территории, в том числе в Вост. Туркестане. В 763 тибетцы разбили танские войска, заняли столицу Тан Чанъань и посадили на императорский престол своего ставленника. К концу VIII в. Т. достиг вершины могущества. В 821–822 заключен договор, где Т. и Тан рассматривались как независимые равноправные государства. В последующие годы в Т. росла нестабильность. Царь Ландарма сделал безуспешную попытку уничтожить в Т. буддизм и вернуться к религии бон. После его убийства в 842 началась борьба за власть, государство распадалось. Некоторые территории отошли под власть Китая и Тангутской империи (Си-Ся). С Х в. в Т. началось сращение духовной и светской власти, политическая жизнь стабилизировалась; отношения с китайскими государствами были слабыми.
В 1206 или 1207 тибетцы выразили покорность Чингисхану (см. Чингисхан). В 1240 в центральный Т. вторгся монгольский отряд Ледже и Дорд-дархана, посланный Годаном. В 1247 к Годану прибыл глава буддийской школы Сакья — Кунга Гьелцен. Годан дал ему власть над всем Т. Были заложены основы отношений теократических правителей Т. с монгольскими, а затем маньчжурскими монархами по принципу «духовный наставник — светский покровитель» (НП) (тиб. чой–йон), означавшие помощь монарха ламе в светских делах. В 1253 племянник Кунга Гьелцена — Пагпа-лама обратил в буддизм Хубилая — внука Чингиса. В 1254 Хубилай дал Пагпе власть над Т. К 1271 Хубилай, уже ставший ханом Монгольской империи (МИ), присоединил к ней почти весь Китай и объявил девиз правления Юань. Т. признавал зависимость от МИ, отношения соответствовали принципу НП.
В 1351 в Китае началось восстание Красных повязок, он отделился от МИ, образовав империю Мин. Т. погрузился в борьбу кланов, Мин — в войны с монголами. Тибето-китайские связи сводились в основном к торговле, приездам тибетцев в Китай за пожалованиями и т. д. Феодальные усобицы в Т. в конце XV — XVI в. велись под религиозными знаменами, но не были войнами между школами тибетского буддизма. Во 2-й половине XVI в. западные монголы установили тесные отношения с Т. В 1578 тумэтский Алтан-хан обменялся титулами с одним из высших лам буддийской школы Гелуг — Сонамом Гьяцо (1543–1588), который был провозглашен Далай-ламой (ретроспективно 3-м; 1-м и 2-м — его предыдущие воплощения). С помощью монголов институт Далай-ламы стал центром интеграции Т. Хошутский Гуши-хан, установив контроль над всем Т., передал в 1642 власть над ним Далай-ламе V.
В этот период тибетские ламы контактировали и с маньчжурской империей Цин, которая некоторое время была соседом китайской империи Мин. В 1644 маньчжуры заняли Пекин и перенесли туда свою столицу. Китай стал частью империи Цин. Далай-лама V нанес визит в Пекин (отбыл оттуда в 1653). В последующие годы нарастало противостояние Цин с монгольским Джунгарским ханством. Хошутское влияние в Т. ненадолго сменилось джунгарским. В начале XVIII в. джунгары покинули Т., туда вступили цинские войска. Цинское влияние в последующем усиливалось. Многие авторы (в основном на основании китайских источников) считают, что Т. стал частью «цинского Китая», другие — что он был зависимым от Цин государством. Главные аргументы первых — наличие цинских чиновников и войск, введение некоторых цинских законов и порядков; вторые доказывают, что это не признаки сюзеренитета над Т. или его вхождения в состав империи, Т. не был завоеван, не приносил вассальной присяги, не заключал соглашений о вхождении в состав империи, консенсус между тибетцами и цинскими властями был только по отношениям НП между Далай-ламой и маньчжурским императором. В Т. высшая власть принадлежала Далай-ламе, хотя были периоды, когда фактически правил регент, эффективность влияния цинского резидента (амбаня) на Т. с XVIII в. варьировала.
Великобритания ставила целью «открыть» Т., добиться для себя привилегий и «зафиксировать сюзеренитет» над ним маньчжурской династии, чтобы исключить влияние России. Для этого в 1904 состоялась военная экспедиция Ф. Э. Янгхасбенда. Далай-лама XIII бежал во Внешнюю Монголию, безуспешно надеясь получить поддержку России. Представители Британии и Т. подписали в его столице Лхасе конвенцию. В 1906 англо-китайская конвенция объявила сюзеренитет Цин над Тибетом. Цинские войска в 1910 примерно на два года заняли Лхасу. Вернувшийся Далай-лама бежал в Индию. В 1911 провозгласила независимость Внешняя Монголия. В 1912 пала империя Цин, и вновь провозглашенная Китайская республика предъявила претензии на все ее территории, в том числе не входившие в Китай. В 1912 Далай-лама XIII вернулся в Лхасу. 23 января 1913 он издал декларацию о независимости. В 1913–1914 в Симле прошли англо-китайско-тибетские переговоры о статусе Т., но китайская сторона не подписала соглашение.
Т. соответствовал главным критериям независимого государства, обозначенным в Конвенции Монтевидео 1933, лежащей в основе признания правосубъектности государств с точки зрения международного права: имел постоянное население (по крайней мере, на территории, подконтрольной тибетскому правительству), определенную территорию, правительство и способность входить в отношения с другими государствами. Т. был независимым государством de facto и de jure (признан соглашением с Монголией в 1913 — после признания Монголии Россией соглашением 1912 и до признания автономного статуса Внешней Монголии под сюзеренитетом Китая соглашением 1915).
После создания КНР в 1949 интеграция Т. в Китай была объявлена одной из главных задач. В 1950 Народно-освободительная армия Китая вступила в Т. и разбила тибетскую армию. 23 мая 1951 представители Далай-ламы XIV подписали в Пекине соглашение о «мирном освобождении» Т. Ряд исследователей обосновывают его нелегитимность. Вскоре на тибетских землях, включенных в китайские провинции, началось народное восстание, которое перекинулось на остальную территорию Т. Далай-лама XIV и десятки тысяч тибетцев бежали в Индию и другие страны. Подавление восстания сопровождалось сломом традиционализма и строительством социализма. Репрессии и разрушения ускорились в период Культурной революции в КНР (с 1966 до смерти Мао Цзэдуна). Тибетские топонимы, культура и язык заменялись китайскими, религия уничтожалась. Число погибших от репрессий тибетцев оценено в 3–30 % их численности. К началу 1970-х из 6259 монастырей и других религиозных центров в Т. осталось 7–13. С 1951 по 1979 из 592 558 представителей духовенства около 110 тыс. было подвергнуто пыткам или убито, около 250 тыс. лишено сана и изгнано.
После смерти Мао режим в Т. был смягчен, разрешена религиозная деятельность под управлением Коммунистической партии Китая (КПК), проводятся масштабные экономические реформы, реализуются инфраструктурные и другие проекты, происходит интенсивная иммиграция китайцев. В Т. открылись свыше 3 тыс. культовых объектов. Но недовольство населения сохраняется, регулярно проходят антикитайские акции. После подавления крупных волнений в 2008 режим ужесточился, внешние границы ТАР блокированы, независимая информация о положении в Т. малодоступна.
В Индии (г. Дхарамсала) действует Центральная тибетская администрация, имеющая преемственность от правительств независимого Тибетского государства; до 2011 возглавлялась Далай-ламой XIV.
Лит.: О тибетском вопросе. Пекин, 1959; Далай-лама XIV. Моя земля и мой народ. СПб., 2000; Шакабпа В. Д. Тибет: политическая история. СПб., 2003; Кычанов Е. И., Мельниченко Б. Н. История Тибета с древнейших времен до наших дней. М., 2005; Laird T. The Story of Tibet. New York, 2006; Goldstein M. C. A History of Modern Tibet. Vol. 2. Berkeley–Los Angeles, 2007; Кузьмин С. Л. Скрытый Тибет. М., 2020. С. Л. Кузьмин.