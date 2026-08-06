ТЕЙЛЬ ВАН СЕРАСКЕРКЕН ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ

Биография, военная служба и дипломатическая деятельность

Происходил из семьи голландских дворян. В 1793-1795 годах сражался против французов в составе армии Республики объединённых провинций во Фландрии. После провозглашения Батавской республики в 1795 г. вместе с Вильгельмом Оранским покинул страну, перебравшись в немецкие земли, а затем в Великобританию. 23 ноября 1803 г. был зачислен в российскую армию, получил чин капитана и был принят по квартирмейстерской части в Свиту Его Императорского Величества. Был одним из участников экспедиции на остров Корфу в 1805 году, за заслуги в которой произведён в майоры. Во время военной кампании Четвёртой антифранцузской коалиции Тейль ван Сераскеркен сражался против французов в Пруссии. Также выполнял дипломатические поручения и в 1807 г. доставил в Санкт-Петербург депеши от российского посланника в Вене. На следующий год по прямому распоряжению военного министра А.А. Аракчеева осуществлял рекогносцировку местности с целью подготовки наступления русской армии против Швеции. Принял участие в боевых действиях русско-шведской войны 1808-1809 годов , получил ранение в баталии при Иденсальми и за заслуги пожалован в 1808 году в подполковники, 14 апреля 1809 года в полковники. 12 марта 1809 г. участвовал в штурме городе Торнео. С 30 августа 1809 года состоял при Главной квартире действующей армии в Або. В 1810 году получил приказ отправиться в Вену, где находясь при русском посольстве занимался сбором разведывательной информации о передвижении частей французской армии; добытая им информация спасла жизни многих русских солдат, а Россия во многом оказалась готова к вторжению войск Наполеона в Россию. Тейль ван Сераскеркен принимал непосредственное участие в Отечественной войне 1812 года, состоял при штабе 3-й Обсервационной армии адмирала Павла Васильевича Чичагова. 26 мая 1813 года «в награду заслуг, оказанных в разных сражениях» пожалован погонами генерал-майора.

С мая 1814 года служил России на дипломатическом поприще: в 1814—1817 годах — глава специальной миссии в Неаполитанском королевстве, затем служил в Ватикане и 1816 г. даже вел переговоры с Папой римским Пием VII о присоединение к Священному союзу; в 1819—1821 годах — посланник при португальском дворе в Рио-де-Жанейро, затем в Лиссабоне; в 1822—1826 годах — посланник в Вашингтоне.