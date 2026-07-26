ТЕВТАТИС, ТЕВТАТИС (лат. Teutatis, Totatis, Tutatis)

Кельтский бог, отождествлявшийся с римским Марсом.

Тевтатису поклонялись в Галлии и Британии. На основании этимологии (teuta, ирл. tuath – племя, лит. tauta – народ), изначально Тевтатис являлся богом-покровителем племени. П. М. Дюваль полагал, что у каждого племени был свой Тевтатис. Поскольку племя было как политическим, так и военным образованием, бог племени был связан с войной и борьбой. В римской Галлии он отождествлялся с Марсом, так как обладал и военными функциями; иногда его сопоставляли с Меркурием. Тевтатис был одним из трех кельтских богов, упомянутых Луканом в «Фарсалии», два других – Езус и Таранис. Согласно поздним комментаторам Лукана, в жертву Тевтатису приносились люди, которых топили в котлах, бочках или других сосудах с неизвестной жидкостью. Тевтатис неоднократно упоминается в надписях, найденных в Британии, Галлии, Норике и Риме. В Восточной Англии найдено много колец римского времени с надписью «TOT», и одно с развернутой надписью «DEO TOTA [VTERE] FELIX» – «Богу Тевтатису; носить счастливо».

Автор статьи: А.Д. Пантелеев