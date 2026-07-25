ТЕВРИЗСКИЙ МУЗЕЙ
Основателем Тевризского историко-краеведческого музея является известный в районе краевед Константин Петрович Кошуков (1925-2001 годы).
В 2012 году сдано в эксплуатацию новое здание музея, площадь которого составляет 347 кв. метров. Количество экспонатов основного фонда составляет 5640 единиц хранения. Музейные экспозиции представлены на двух этажах.
Среди них постоянно действующие:
1. Археологии и палеонтологии; 2. Природа родного края; 3. Крестьянская изба; 4. Крестьянское подворье; 5. Татарская юрта; 6. Уголок К.П.Кошукова; 7. История заселения родного края; 8. История революции и раскулачивания; 9. Зал боевой славы; 10. Сельское хозяйство; 11. Музей радио О.В.Саенко; 12. Этнографическая экспозиция предметов быта; 13. Спортивные достижения района; 14. Народные умельцы земли Тевризской и др.
12 экспонатов Тевризского музея вошли в «Каталог редких и ценных предметов районных музеев Омской области». При музее работают два объединения - изостудия «Краски» и клуб мастеров прикладного творчества «Истоки».
Иллюстрации:
Тевризский историко-краеведческий музей.