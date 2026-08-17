ТЕВОДРОС II

Теводрóс (Теодрос) II (1818, Куара — 13.04.1868, крепость Мэкдэла) — император Эфиопии в 1855–1868, первый объединитель и модернизатор эфиопской империи. Подчинив правителей отдельных областей, в 1855 провозгласил себя императором. Провел реформы системы управления, судопроизводства, модернизировал армию, отменил некоторые привилегии церкви, ограничил работорговлю. Активизировал контакты с европейскими странами, прежде всего с Великобританией. Привлекал в страну европейцев для строительства дорог и отливки пушек. Радикальные и порой жесткие действия Т. II привели к недовольству духовенства и местных правителей. В результате усиления центробежных тенденций к 1867 Т. II сохранил контроль лишь над незначительной частью Эфиопии. Арест находившихся в стране европейцев, в том числе английского консула, привел к вторжению британского экспедиционного корпуса численностью 62 тыс. человек. 13 апреля 1868 произошел штурм крепости Мэкдэлы, где содержались европейцы и находились остатки императорской армии. Не желая сдаваться в плен, Т. II застрелился из пистолета.

Лит. : Rubenson S. King of Kings. Tevodros of Ethiopia. Addis Ababa, 1966; Цыпкин Г. В. Эфиопия: от раздробленности к политической централизации (вторая половина XIX — начало XX в.). М., 1980. Г. В. Цыпкин.