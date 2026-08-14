ТЕТУАНСКИЙ МИР 1860

Тетуáнский мир 1860 ( исп . el Tratado de Wad-Ras) — договор о мире между Испанией и Марокко, заключенный 26 апреля в захваченном испанскими военными марокканском г. Тетуане. Т. м., ратифицированный 26 мая 1860, завершил Испано-марокканскую вой­ну 1859–1860 (Африканскую вой­ну), объявленную 22 октября 1859 Испанией Марокканскому султанату по факту пограничного инцидента в испанской Сеуте. Командование испанскими вой­сками принял на себя глава правительства генерал Л. О’Доннель. Африканская кампания продемонстрировала решимость Мадрида защищать свои интересы в Сев. Африке. В феврале 1860 испанцы захватили Тетуан, но несмотря на военные победы их армия понесла большие потери (во многом из-за эпидемий). В то же время военная кампания в Марокко вызвала в испанском обществе всплеск патриотизма, укрепила позиции Либерального союза и позволила О’Доннелю (позднее получившему титул герцога Тетуанского и гранда Испании) продержаться у власти еще несколько лет. По Т. м. султанат не только признал суверенитет Испании над ее анклавами Сеутой и Мелильей, но и увеличение их территории. Испания получила небольшую область Ифни на африканском побережье напротив Канарских о-ов, ей были гарантированы торговые преимущества в Марокко и выплата контрибуции в 400 млн реалов (20 млн дурос). Но из-за вмешательства и давления Лондона Мадрид не получил Танжер, на что рассчитывал в начале конфликта. В Испании Т. м. назвали «маленьким миром для большой вой­ны».

Ист. : Cánovas del Castillo A . Apuntes para la historia de Marruecos. Madrid, 1913. P. 283–288.

Лит. : История Испании. В 2 т. Т. 2. От вой­ны за испанское наследство до начала ХХI века. М., 2014; Miège J. L . Le Maroc et l’Europe (1830–1894). T. 2. Paris, 1961; Histoire du Maroc. Paris–Casablanca, 1967. А. А. Глазов.