ТЕТРИК, ГАЙ ПИЙ ЭСУВИЙ (лат. Gaius Pius Esuvius Tetricus)

Последний император Галльской империи (271-273 гг.).

Был сенатором, во время убийства императора Викторина в 271 г. был президом провинции Аквитания. Мать Викторина подкупила войска в пользу Тетрика, благодаря чему он был провозглашен императором и принял титул в Бурдигале (совр. Бордо) весной 271 г.

Тетрика признали Галлия и Британия, на Испанию его власть не распространялась. Резиденцией императора стала Августа Треверорум (совр. Трир). После принятия императорского титула Тетрик отбил вторжение германцев, после чего присоединил к Галльской империи часть Аквитании, отнятую Клавдием II Готским . Он не встретил сильного отпора, так как в то время все силы Аврелиана были брошены на восток на борьбу с Пальмирским царством.

В 273 г. Тетрик I объявил соправителем своего малолетнего сына Тетрика II, дав ему титул цезаря и предводителя молодежи. Во второй половине 273 г. войска Аврелиана вторглись в Галлию и в битве при Дурокаталауме (совр. Шалон-ан-Шампань) нанесли поражение армии Тетрика. В 274 г. Тетрик и его сын сдались Аврелиану, и Галлия снова стала частью Римской империи. Они были проведены в императорском триумфе вместе с пальмирской царицей Зенобией , но оставлены в живых. Тетрик I позже занял должность корректора Лукании, Тетрик II был удостоен сенатского звания.

Исторические источники :

Аврелий Виктор. О цезарях, 33; 35;

Евтропий. Бревиарий;

Писатели Истории Августов. Тридцать тиранов.

Иллюстрация :

Ауреус Тетрика.