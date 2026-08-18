ТЕССЕРА (лат. tessera)

Жетон из металла или другого материала, использовавшийся в античном мире как опознавательный знак или для обмена на какие-либо товары или услуги.

Тессеры использовались уже в древней Греции, например, в Афинах, как подтверждение того, что гражданин присутствовал на народном собрании или на суде, и могли быть обменяны на соответствующее денежное вознаграждение. Тессеры использовались и в качестве театральных билетов. Римские тессеры имели множества функций: жетоны для получения зерна или масла гражданами у квартальных старост, обслуживания в столовых, термах или публичных домах, билеты в амфитеатр или цирк, средство для игры (лотереи во время дружеского застолья). Тессеры для посещения Колизея имели цифры с указанием «сектора», на который мог пройти их владелец. В позднюю античность римские аристократы-язычники раздавали своим клиентам, слугам и рабам тессеры с изображением древних богов.

Как правило, тессеры имели монетообразную форму, но некоторые из них изготавливались по самым причудливым образцам.

Иллюстрации :

1. Тессера для посещения амфитеатра;

2. Тессера для застольной игры.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев