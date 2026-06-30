ТЕСНЯКИ

Тесняки́ (тесные социалисты) — левое крыло Болгарской рабочей социал-демократической партии (БРСДП). Образовалось в 1903 в результате раскола в БРСДП на марксистов (тесные социалисты) и реформистов (широкие социалисты). Т. выступали за сплоченную, узко классовую пролетарскую партию, построенную на принципах демократического централизма. Во время Первой мировой вой­ны занимали антивоенную позицию. Т. не рассматривали вопрос о диктатуре пролетариата как основной вопрос пролетарской революции и не ставили вопрос борьбы за власть, что стало причиной их неучастия в Владайском восстании 1918. Полностью поддержали Октябрьскую революцию 1917 в России, в мае 1919 были преобразованы в Болгарскую коммунистическую партию , сохранив в наименовании «тесные социалисты».

Лит. : Бирман М. А . Формирование и развитие болгарского пролетариата. 1878—1923. М., 1980. О. А. Дубовик.