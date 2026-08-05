ТЕСЛЕНКО НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Адвокат, политический деятель, депутат Государственной Думы II и III созывов от Москвы.

Происхождение, образование и служба.

Из потомственных дворян. Окончил Витебскую гимназию с медалью и учился на юридическим факультете Московского университета. С 1899 г. присяжный поверенный; известный криминалист. Участвовал в статистическо-экономическом исследовании переселенческого движения в Сибирь. Был доверенным лицом Московского банка братьев Рябушинских.

С 1905 г. член Центрального бюро Союза адвокатов, председатель 1-го Всероссийского съезда адвокатов, организатор и председатель Кружка безвозмездной защиты по политическим делам. Гласный Московской городской думы и Московского губернского земства. Председатель Совета думских гласных.

Политическая деятельность.

Принимал активное участие в политическое деятельности: член «Союза освобождения» и «Союза союзов». Один из организаторов и член Конституционно-демократической партии, в октябре 1905 г. на ее 1-м съезде вошел в состав ЦК, в январе 1906 г. был выбран товарищем председателя ЦК. Выступал защитником на многих громких судебных процессах, в том числе в делах о подписавших Выборгское воззвание, о депутатах Крестьянского союза.

В феврале 1907 г. избран во 2-ю ГД. Входил в Конституционно-демократическую фракцию, член ряда комиссий: редакционной, об отмене военно-полевых судов, о неприкосновенности личности, о преобразовании местного суда, о свободе совести (председатель), о привлечении к судебной ответственности 55 членов ГД. В марте 1911 г. избран в 3-ю ГД.

В годы Первой мировой войны активный деятель Всероссийского союза представителей городов, входил в ЦК. Сторонник войны до победного конца.

После Февральской революции 1917 г. руководил избирательной кампанией Конституционно-демократической партии по выборам местных органов власти в Москвы. В августе 1917 г. участвовал в Государственном совещании как член Совета присяжных поверенных. Выступал за военную диктатуру в целях преодоления эскалации революции. Был избран товарищем министра юстиции А.Ф. Керенского, но пост не принял.

Октябрьскую революцию не принял, через год выехал на Юг в расположение Добровольческой армии. Входил в состав Особого совещания при главнокомандующем генерале А.И. Деникине. Член Всероссийского национального центра.

Эмиграция.

В 1920 г. эмигрировал в Константинополь, создал там Союз присяжных поверенных, входил в руководство Союза русских адвокатов, продолжал политическую деятельность в рядах кадетов.

С 1921 г. жил в Париже и Нейн-сюр-Сен. Товарищ председателя съезда Русского национального объединения, состоявшегося в июне 1921 г. в Париже, собравшего антибольшевистские силы, стоявшие за продолжение вооружённой борьбы с советской властью и сохранение Русской армии генерала П.Н. Врангеля; вошел в бюро избранного на съезде Национального комитета, однако в мае 1924 г. вышел из его состава в знак протеста против поправения его политической линии.

После раскола Парижской группы кадетов в июле 1921 г. возглавил конституционно-демократические группы «старотактиков». Помимо политической деятельности, продолжал заниматься профессиональной деятельностью: член правления банка и юрисконсульт ряда предприятий, занимался адвокатской практикой. В 1922 г. член Комитета русских юристов за границей. В 1923 г. участвовал в известном процессе в качестве адвоката убийц В.В. Воровского.

Общественная деятельность в эмиграции.

Также активно участвовал в общественной деятельности российской эмиграции. С 1923 член комитета Лиги борьбы с антисемитизмом, с 1925 - Эмигрантского комитета; с 1926 организатор и руководитель инициативной группы Русского клуба в Париже, член юридической консультации при Земгоре в Париже, организатор комитета Очага друзей русской культуры. Участник учредительного собрания Объединения (Союза) русских адвокатов во Франции (3.12.1926), член инициативной группы, бессменный председатель с 1927. С 1931 г. председатель Комитета помощи русским писателям во Франции, Комитета помощи русским писателям и ученым во Франции, в 1932-1935 гг. - Комитета Федерации русских адвокатских организаций за границей.