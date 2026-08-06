ТЕРТУЛЛИАН, КВИНТ СЕПТИМИЙ ФЛОРЕНС (лат. Quintus Septimius Florens Tertullianus)

Выдающийся богословов ранней Церкви, автор многочисленных трактатов по догматике и апологетике, создатель христианской латыни.

Настоящее имя апологета — Септимий Тертуллиан, именно так он сам именует себя, а также другие раннехристианские авторы, например, Лактанций. Имена же Квинт и Флоренс, появляются в издании трудов апологета И. Тритемия и Полициана в XV в., и, возможно, являются позднейшей вставкой. Известно, что многие из рода Септимиев жили в окрестностях Большого Лептиса в Триполитании, уроженцем которого был император Септимий Север. Однако ни сам Тертуллиана, ни многие другие известные представители этого рода не указывают на Лептис как на место своего рождения. Принято считать, что апологет родился и умер в Карфагене, но доказательств этого нет. Иероним сообщает, что отец Тертуллиана был центурионом. Евсевий сообщает, что Тертуллиан стал юристом в Риме, а потом вернулся в Карфаген. Возможно, это ошибочное отождествление апологета и римского юриста Тертуллиана, известного как автора юридического справочника «De castrensis peculio». В «Апологетике» Тертуллиан пишет, что первоначально был язычником. Вероятно, он принял крещение (ок. 200), стал пресвитером Церкви, а спустя семь лет присоединился к монтанизму — «фригийской ереси». По сообщению Августина и Пруденция, в конце жизни Тертуллиан основал собственное аскетическое движение «тертуллианистов». Эти обстоятельства способствовали настороженному отношению к апологету со стороны христианских авторов в период античности и средневековья, тем не менее, его труды оказали огромное влияние на развитие латинского богословия. Сохранилось 31 сочинение Тертуллиана, еще 14 известны по названиям. Все они делятся на написанные до и после обращения апологета к монтанизму. В ранних произведениях Тертуллиан уделяет большое внимание христианской апологетике и критике римского язычества, а также борьбе с ересями — выступает против учения гностиков Гермогена, Валентина, Маркиона. Поздние произведения составлены в защиту «нового пророчества» (монтанизма), сторонники которого понимаются как «избранное сообщество» внутри Церкви. Тертуллиан одним из первых обосновал концепцию Св. Троицы, согласно которой, Св. Троица — суть единая substantia. Лица Св. Троицы, хотя и едины по существу или по субстанции, тем не менее различаются как Лица. Сын есть persona, а не отдельная от Бога Отца substantia, равно как и Дух Святой. Это учение и терминология легли в основу богословия Августина и других теологов Запада.

Сочинения :

Тертуллиан, Квинт Септимий Флорент. Избранные сочинения / Пер. И. Маханькова, Ю. Панасенко, А. Столярова, Н. Шабурова, Э. Юнца. М., 1994;

Тертуллиан, Квинт Септимий Флоренс. О плаще / Пер. А. Я. Тыжова. Сост., статьи, комм. Ю. С. Довженко. СПб., 2000;

Тертуллиан. Против Праксея / Пер. группы студентов Российского Православного ун-та под ред. А. Фокина // Альфа и Омега. М., 2001. № 1-2;

Тертуллиан, Квинт Септимий Флоренс. О душе / Пер., вступ. ст. и комм. А. Ю. Братухина. СПб., 2004;

Тертуллиан. Против Маркиона / Пер. А. Пенькевича // Христианское чтение. СПб.: 2004. № 23;

Тертуллиан. Апологетик. К Скапуле / Пер. А. Ю. Братухина. СПб., 2005;

Тертуллиан, Квинт Септимий Флоренс. Против Маркиона в пяти книгах / Пер. А. Ю. Братухина. СПб., 2010.