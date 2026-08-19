ТЕРСКОЕ КАЗАЧЬЕ ВОЙСКО

Первые сведения о терских казаках

Согласно преданиям, уже в конце XIV в. неподалеку от Гребенных гор жило вольное казачество. Его потомки спустя двести лет пришли в Северный Дагестан, основав русские населенные пункты на правом берегу реки Терек. Новоселы составили основу Гребенского войска, которое не служило никому. В 1567 г. было возведено укрепление Терки. Через десять лет оно было перестроено в крепость, в которой жили семейные казаки. В 1584 г. число жителей крепости пополнилось общиной вольных казаков, это дало начало Терскому войску.

Официальная дата основания войска – 1577 г., когда казаки Терского городка объединились для отражения нападения крымских татар. В 1588 г. было организовано Терское воеводство, в низовьях Терека воздвигнута новая Терская крепость. С этого времени ведет отсчет иррегулярная служба терских казаков в России.

В 1633 г. совершены успешные совместные походы гребенских и терских казаков на Малую Ногайскую Орду. С 1680 по 1685 гг. Гребенское войско переселилось на мыс, образуемый слиянием рек Сунжи и Терека.

Терские казаки в XVIII вв.

Распространение среди кавказских народов ислама в начале XVIII в. привело к регулярным военным стычкам с местным населением. В 1711 г. по предложению генерал-адмирала П.М. Апраксина Гребенское войско переселилось на левый берег Терека. Здесь в 1712 г. были организованы пять станиц – Червленая, Щедринская, Новогладковская, Старогладковская и Курдюковская, ставшие основой казачьей 88-километровой кордонной линии.

Все дела казаков решал войсковой круг. Войсковой и станичный атаманы контролировались советом стариков. Каждая станица была автономной.

С 1720 г. Гребенское войско находилось в подчинении астраханского губернатора, а с 1721 г. – Военной коллегии. Эти органы обеспечивали жизнь казачества – отдавали приказы, снабжали боеприпасами, платили жалование.

В 1776 г. Волгское, Гребенское, Терское-Кизлярское и Терское-Семейное казачьи войска, Моздокский и Астраханский казачьи полки объединились в единое Астраханское войско.

С расширением границ Российской империи в 1786 г. казаки Гребенского, Терского-Семейного, Волгского и Терскогое казачьих войск и Моздокского казачьего полка были отделены от Астраханского войска и вместе с казаками Хоперского казачьего полка преобразовались в поселенных Кавказской линии казаков. Ими ведал командир Грузинского корпуса. По гражданской линии они подчинялись губернатору Кавказской губернии, по военной — войсковым (полковым) командирам и уездным начальникам.

Терское казачье войско в XIX – начале XX в.

В начале XIX в. все казачье население мужского пола считалось служилым с 15 лет на срок 25 лет. С 1802 г. на линейцев, кроме военных обязанностей, были возложены такие бесплатные повинности, как постойная, подводная, дорожная, почтовая, строительная и др.

Положение казаков осложнилось в годы Кавказской войны (1817 – 1864). Наблюдались постоянные столкновения с местным населением. Устройство было сведено к минимуму. Станичные казаки составляли войско или полк. Возглавлял станицу войсковой или полковой командир, от которого зависел казачий старшина, командовавший совместно с ним станицами. Станичное самоуправление – станичные круги, сходы.

К концу правления Александра I на Кавказе сложилось шесть казачьих формирований: Терское-Кизлярское, Терское-Семейное, Гребенское войска, Моздокский, Волгский, Горский полки.

В 1831 г. для линейных конных казаков впервые устанавливалась форма обмундирования черкесского образца.

С 1832 г. войско стало составной частью общегосударственной военной организации. Линейцы получили право на занятие всеми рыбными промыслами, за исключением промыслов на пяти участках на реке Куме, и право на все леса в пределах казачьих земель. Гребенское, Терское-Семейное и Терское-Кизлярское войска переименовывались в Гребенской, Терский и Кизлярский казачьи полки и вместе с Моздокским, Волгским, Горским казачьими полками и другими вошли в состав Кавказского линейного войска. Первым наказным атаманом войска стал генерал-лейтенант П.С. Верзилин.

В 1845 г. впервые утверждено «Положение о Кавказском линейном казачьем войске», которое регламентировало управление и порядок службы в войске. Вводилось военное и гражданское управление.

С 1860 г. по предложению генерал-адъютанта князя А.Н. Барятинского Кавказская линия разделилась на две части – правую (Кубанская область) и левую (Терская область). Казаки Терской области в 1861 г. были организованы в Терское казачье войско.

В 1874 г. законодательно закреплялось старшинство Терского казачьего войска с 1577 г. Центр войска – город Владикавказ.

Согласно «Учреждению управления Кубанской и Терской областей» (1888) главное местное управление находилось в руках командующего войсками Кавказского военного округа. Управление Терской областью осуществлял начальник области (одновременно наказной атаман) и областное управление, организованное вместо упраздненного войскового правления.

Терское казачье войско в 1914 г. в полном составе ушло воевать на фронт. В период с марта 1918 по февраль 1919 г. на территории войска действовала Терская советская республика. В 1920 г. здесь окончательно утвердилась Советская власть, а войско было упразднено.

Согласно решению Малого (1990) и Большого (1991) кругов терских казаков Терское казачье войско возродилось. В настоящее время действует «Терское войсковое казачье общество».