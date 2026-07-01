ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРАВИТЕЛЬСТВО - высший коллегиальный орган исполнительной власти.
правительство осуществляет общее управление делами государства, в том числе формирует внешнеполитический курс и осуществляет внешнюю политику; обеспечивает комфортную среду функционирования национальной экономики, реализацию прав и свобод граждан, национальную безопасность и общественный порядок, формирует и поддерживает эффективность государственного аппарата (управленческих структур).
В зарубежных странах статус и порядок формирования правительства определяется формой правления.
При парламентарной форме правления правительство - коллегиальный носитель исполнительной власти, наиболее важные решения оно может принимать только совместно. В таких странах правительство формируется на парламентской основе: члены парламента могут входить в состав правительства, программа правительства и кандидатура главы правительства (или весь его состав) должны получить одобрение нижней палаты (в Италии - обеих палат) парламента. В одних странах (Греция, Италия, Канада) глава государства сразу назначает премьер-министром лидера политической партии, победившей на выборах, в других (Германия, Испания, Япония) за кандидатуру премьер-министра должен вначале проголосовать парламент, а затем это решение оформляется актом главы государства. Состав правительства формируется премьер-министром и оформляется актом главы государства. правительство находится у власти до тех пор, пока ему доверяет парламент, и слагает свои полномочия после парламентских выборов.
В президентской республике правительство как коллегиальный орган отсутствует (соответственно отсутствует и должность премьер-министра, а также возможность выражения недоверия правительству), глава государства единолично осуществляет исполнительную власть и формирует свою администрацию. В некоторых государствах (США, Эквадор) назначению министров должно предшествовать их формальное одобрение верхней палатой парламента. При данной форме правления действует жёсткий принцип несовместимости должностей: министры не могут быть членами парламента.
В смешанных республиках правительство, как правило, слагает свои полномочия перед вновь избранным президентом, однако существуют национальные особенности в формировании его состава. Так, во Франции глава государства назначает премьер-министра, однако он должен исходить из расстановки сил в Национальном собрании. Если партия президента располагает большинством в нижней палате, то фактически глава государства определяет кандидатуры наиболее важных министров и правительство действует под руководством главы государства. Если партия президента не имеет большинства в нижней палате парламента, глава государства не может влиять на состав правительства, он лишь оформляет собственным актом решения премьер-министра - лидера партии, победившей на парламентских выборах. Такое правительство работает под руководством премьер-министра, опираясь на парламентское большинство, а президент лишь формально сохраняет значимые полномочия в сфере исполнительной власти. Во Франции члены правительства не могут быть членами парламента, но правомочны занимать выборные должности в рамках местного и регионального самоуправления. В некоторых странах предусматриваются особые требования для кандидатов в члены правительства: гражданство по рождению (Финляндия, Мексика), возрастной ценз (Бразилия, Азербайджан), принадлежность к определённой конфессии (в Норвегии более половины министров должны исповедовать гос. религию), профессиональный ценз (Япония - только гражданские лица), этническая принадлежность (в Швейцарии из семи членов правительство четыре должны быть немецкоязычными, два - франкоязычными, один - италоязычным).
С точки зрения структуры различают континентальную и британскую модель правительства. Первая предполагает, что в состав правительства входят все руководители министерств и ведомств. Вторая исходит из того, что в качестве правительства рассматривают только членов кабинета, которыми являются руководители наиболее важных министерств и ведомств. В рамках правительства обычно различают министров, стоящих во главе министерства, и министров без портфеля, курирующих определённые вопросы.
В зависимости от того, в каком качестве - личном или представителя партии - входят министры в состав правительства, различают партийные и беспартийные правительства. При парламентарной и смешанной форме правления возможно создание не только однопартийных, но и коалиционных правительств, в состав которых входят представители нескольких партий. Коалиционные правительства могут располагать большинством в палате парламента (правительство большинства) или не иметь большинства и находиться у власти благодаря поддержке партий, не входящих в его состав (правительство меньшинства). При парламентарной форме правления правительство несёт ответственность за свою деятельность перед парламентом: правительство в целом и отдельные его члены обязаны объяснять и обосновывать свои действия перед палатой парламента, а также должны уйти в отставку, если парламент проголосует за это. Концепция коллективной ответственности предполагает связанность членов правительства программой и коллегиальными решениями правительство, недопустимость высказываний, расходящихся с официальной политикой правительства, коллективную отставку в случае выражения недоверия правительству или его главе, а также в случае смерти главы правительства. В ряде стран (Греция, Италия, Словакия) парламент может отказать в доверии и отдельному министру. Традиционная концепция индивидуальной ответственности министра предполагает, что последний несёт ответственность за все акты и действия служащих своего министерства, однако его отставка допустима в случае личной вины при условии достаточно мощного воздействия СМИ и политических партий.
В России правительство Российской Федерации - федеральный орган государственной власти, возглавляющий единую систему исполнительной власти.
В состав правительства входят председатель и члены правительства (заместители председателя и федеральные министры). Председатель определяет основные направления деятельности правительства и организует его работу.
Правительство формируется после президентских выборов. Глава государства назначает председателя правительства с согласия Государственной думы, а членов правительства - по предложению его председателя. В состав правительства могут входить граждане Российской Федерации, не имеющие гражданства иностранного государства либо документа, подтверждающего право на постоянное проживание в иностранном государстве. Члены правительство не могут быть членами парламента.
Правительство разрабатывает федеральный бюджет и обеспечивает его исполнение, осуществляет управление федеральной собственностью, обеспечивает проведение единой финансовой, кредитной и денежной политики, осуществляет меры по реализации внешней политики, обеспечению обороны страны, государственной безопасности, законности, прав и свобод граждан, охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью и так далее Правительство издаёт постановления и распоряжения. Правительство обеспечивает единство системы исполнительной власти в Российской Федерации , распределяет полномочия между федеральными органами исполнительной власти, руководит их работой и контролирует их деятельность. Для осуществления своих полномочий правительство может создавать территориальные органы и назначать должностных лиц, формировать федеральные целевые программы и обеспечивать их реализацию. По соглашению с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации правительство может передавать им часть своих полномочий, а также осуществлять полномочия, переданные ему соответствующими органами. Правительство может отменять акты федеральных органов исполнительной власти или приостанавливать их действие.
Глава государства может председательствовать на заседании правительства, отменять постановления и распоряжения, отправлять правительство в отставку. Глава государства руководит деятельностью федеральных органов исполнительной власти, ведающих вопросами обороны, безопасности, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации стихийных бедствий. При осуществлении своих полномочий федеральные министры подотчётны президенту по вопросам, отнесённым к его полномочиям. По представлению председателя правительства глава государства определяет структуру федеральных органов исполнительной власти, назначает на должности и отстраняет от должности членов правительства. Председатель правительства систематически информирует президента о работе правительства. Государственная дума рассматривает представленную президентом кандидатуру председателя правительства, ежегодно заслушивает отчёт о деятельности правительства. Последнее обладает правом законодательной инициативы. Законопроекты, предусматривающие расходы, покрываемые из федерального бюджета, вносятся в палату только при наличии заключения правительства.
Председатель правительства может поставить вопрос о доверии перед Государственной думой, палата может также выразить недоверие правительству по собственной инициативе большинством голосов от общего числа депутатов. Правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным президентом. Оно может также уйти в отставку по собственной инициативе или по инициативе президента. Если Государственная дума выразит недоверие правительству, глава государства вправе объявить о его отставке или не согласиться с решением палаты. Вместе с тем, президент должен объявить об отставке правительства или распустить Государственную думу, если Дума в течение трёх месяцев повторно выразит недоверие правительству.